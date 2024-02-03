Соединенные Штаты Америки (США) нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном группировкам в Сирии и Ираке, сообщает британская телекомпания BBC, ссылаясь ссылаясь на заявления американских чиновников.

Как сообщило СМИ, Центральное командование армии США (CENTCOM), бомбардировщиками дальнего действия было поражено более 85 целей. Среди них была военная инфраструктура, склады боеприпасов, базы разведки.

Официальные лица США заявили, что реальные масштабы ущерба можно будет оценить в субботу.

Русская служба BBC сообщает, что в авиаударах было использовано более 125 высокоточных боеприпасов. Подвергшиеся ударам объекты включали в себя центры командования и управления, разведывательные центры, ракеты, а также хранилища беспилотных летательных аппаратов и объекты логистики и цепочек поставок боеприпасов боевиков и их спонсоров из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые способствовали нападениям на силы США и коалиции, сказано в заявлении.

Президент США Джо Байден заявил, что приказал вооруженным силам США атаковать объекты в Ираке и Сирии, которые боевики используют для нападения на США.

"Наш ответ начался сегодня. Он будет продолжаться в выбранном нами время в выбранном нами месте", — сказал Байден, добавив, что "если вы причините вред американцу, мы ответим".

Ирак осудил американские воздушные удары по территории страны, нанесенные в ночь на 3 февраля, сообщает DW. "Эти удары "являются нарушением суверенитета страны", заявил официальный представитель Вооруженных сил Ирака Яхья Расул в эфире национального телевидения. По его словам, действия США "подрывают усилия иракского правительства и создают угрозу, которая может привести Ирак и весь регион к тяжелым последствиям. Результаты будут иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности в Ираке и регионе".

В свою очередь официальный представитель администрации США Джон Кирби заявил, что Вашингтон проинформировал правительство Ирака о планах Вашингтона нанести удары

Как уже сообщалось, в конце января трое американских солдат были убиты и более 30 были ранены в результате атаки беспилотника на американскую базу в Иордании.

После инцидента президент США Джо Байден заявил, что США ответят.

Удар беспилотника был нанесен по базе США на северо-востоке Иордании, недалеко от сирийской границы.

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