У стен Кремля собрались несколько сотен человек с требованием вернуть мобилизованных солдат с фронта домой.

В московском Александровском саду в субботу, 3 февраля, прошла акция жен мобилизованных военнослужащих с требованием вернуть солдат с фронта домой. Организатором мероприятия выступило движение "Путь Домой". По данным корреспондента "Осторожно, новости", у стен московского Кремля собралось примерно 200 человек.

Участникам акции предлагалось возложить цветы к Могиле неизвестного солдата. По словам организаторов, они делают это "не только чтобы вспомнить погибших в прошлых войнах, но и чтобы напомнить всей стране: ваши соотечественники прямо сейчас погибают вдали от семьи и дома". Движение проводит подобные акции еженедельно в разных городах России, но на этот раз пригласило всех собраться в Москве.

Задержания журналистов

Примерно через час после начала акции ее участники и журналисты, присутствующие на месте событий, начали сообщать о задержаниях полицией работников СМИ и демонстрантов. Отмечалось при этом, что полицейские задерживают в основном мужчин. Всего, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны 27 человек, большая часть из них — журналисты. Всех доставили в отдел полиции "Китай-город".

Призывы к участию в акции

Помимо организаторов акции, движения родственников мобилизованных "Путь Домой", к участию в ней призвали многие российские оппозиционные политики. В их числе — Максим Кац и незарегистрированная кандидатка в президенты России Екатерина Дунцова.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram