На территории Беларуси осталось, вероятнее всего, менее 1000 наемников ЧВК "Вагнер", сообщила британская разведка. По ее данным, основной задачей "вагнеровцев" остается тренировка и обучение белорусской армии и силовиков.

В сообщении отмечается, что Александр Лукашенко вряд ли хочет расширять полномочия бойцов "Вагнера" и не планирует использовать их для охраны границы страны с Украиной. Кроме того, присутствие наемников в Беларуси приносит пользу России в войне с Украиной, вынуждая Киев продолжать держать часть своего контингента на северной границе на случай нового вторжения.

Присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси

ЧВК "Вагнер" официально стала базироваться на территории Беларуси после бунта Евгения Пригожина 24 июня 2023 года. Тогда он с армией наемников сначала пошел на Москву, но позже, якобы в результате переговоров с Александром Лукашенко, принял решение прекратить поход и перевезти свою ЧВК в Беларусь. По данным британской разведки, тогда в стране разместились 8000 "вагнеровцев".

Роль Беларуси в войне с Украиной

Александр Лукашенко с первого дня нападения России на Украину воздерживается от прямого вмешательства в войну. Тем не менее, именно с территории Беларуси 24 февраля 2022 года была введена часть российских войск в Украину. Кроме того, российская армия многократно использовала страну, размещая в ней свою военную инфраструктуру и нанося с ее территории удары по северу Украины.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram