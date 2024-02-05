Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что предотвратила перевозку 14 кг взрывчатки из Украины в Россию под видом аккумуляторов для автомобилей.

По данным ведомства, груз отправили из Одессы транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию. На территорию Грузии его ввезли 19 января, пунктом назначения поставки был указан Воронеж. Три взрывных устройства изъяли на границе с РФ, еще три "оставили в Тбилиси", утверждает СГБ.

В спецслужбе заявили, что транспортировку взрывчатки организовал уроженец Грузии и гражданин Украины Андрей Шарашидзе. В 2020 году он баллотировался в раду Одесской области от пропрезидентской партии "Слуга народа", отмечает издание Paper Kartuli.

Всего, считают в СГБ, к доставке груза причастны семь человек из Грузии, трое из Украины и двое из Армении. По предварительной версии, большинство перевозчиков могли не знать о настоящем содержимом груза.

Возбуждено уголовное дело по статье о противоправном приобретении, хранении, изготовлении, перевозке взрывчатых веществ. СГБ допускает, что подозреваемые могли готовить теракты на территории Грузии.

По версии ФСБ РФ, взрывчатка, с помощью которой в октябре 2022 года был поврежден Керченский мост, была доставлена на территорию России транзитом из Украины через Болгарию, Армению и Грузию.

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