Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства страны. Документ опубликован на официальном сайте главы республики.
Причины принятого решения в указе Токаева не названы.
Исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначен Роман Скляр. Ранее он занимал должность первого заместителя главы правительства.
Нынешний состав правительства был сформирован в апреле 2023 года после выборов в нижнюю палату казахстанского парламента. Премьер-министром тогда был переназначен Алихан Смаилов, впервые возглавивший кабинет министров в январе 2022 года.
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