В 13-й пакет европейских санкций против РФ, который будет представлен ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, не войдут существенные ограничения, сопоставимые с наложенными ранее. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Основой нового пакета санкций станут ограничения против физических лиц, причастных к войне против Украины, а также дополнительные запреты на экспорт в РФ товаров двойного назначения. По словам одного из собеседников Politico, также будут представлены новые меры по глобальному контролю за соблюдением санкционного режима.

Некоторые страны ЕС в ходе обсуждений новых санкций предложили ограничить импорт российского алюминия. Вероятно, пишет издание, дипломаты не успеют согласовать эту меру, однако она может войти в будущие пакеты санкций. Ранее представители крупных европейских промышленных организаций призывали Брюссель отказаться от ограничений на ввоз алюминия из РФ.

Одно из принципиально новых ограничений, введение которого обсуждается в рамках подготовки 13-го пакета санкций, — запрет на поездки российских дипломатов за пределы страны, где они аккредитованы. Принятие такой меры уже давно лоббирует Чехия, отмечает Politico. Как планируется реализовать эту идею в рамках Шенгенской зоны, источники не уточнили.

По словам собеседников издания, "символический" характер 13-го пакета санкций, который хотят обнародовать 24 февраля, объясняется недостатком времени, оставшегося на его подготовку.

Агентство Bloomberg, также со ссылкой на анонимные дипломатические источники, добавляет, что введение новых ограничений ЕС согласует со странами "Большой семерки". Члены этого неформального объединения во вторую годовщину вторжения также планируют представить дополнительные санкции против Кремля.

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