Депутаты партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана бойкотировали заседание парламента по вступлению Швеции в НАТО, что приведет к дальнейшим задержкам в присоединении страны к альянсу. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Члены партии Орбана "Фидес" не пришли на заседание в понедельник, которое было созвано венгерской оппозицией для ратификации вступления Швеции в НАТО. Следующая возможность ратификации представится 26 февраля, когда венгерский парламент возобновит работу после зимних каникул.

Венгрия остается единственной страной НАТО, которая не ратифицировала заявку Швеции на вступление в альянс. В январе заявку Стокгольма одобрила Турция, которая тоже долго выступала против этого.

Законодатели правящей партии Венгрии, находящиеся под жестким контролем Орбана, угрожают отложить ратификацию до тех пор, пока премьер-министр Швеции не посетит Будапешт. По их мнению, это необходимо для того, чтобы загладить вину Стокгольма за предполагаемую критику по поводу отступления Венгрии от демократии.

Парламент готов ратифицировать заявку Стокгольма при первой же возможности, но только после того, как такая встреча состоится, заявил лидер парламентской фракции партии Орбана "Фидес" Мате Кочиш.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на прошлой неделе заявил, что предпочитает приехать в Венгрию только после того, как парламент в Будапеште ратифицирует заявку Швеции.

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