В результате обстрела кафе в оккупированном Россией Лисичанске Луганской области погибли трое представителей оккупационных властей: министр по чрезвычайным ситуациям "Луганской народной республики" Алексей Потелещенко и депутаты "муниципального округа" Лисичанска Артем Тростянский и Иван Жушма.

О гибели Тростянского и Жушмы в своем телеграм-канале сообщил назначенный Россией (российские войска взяли город под контроль летом 2022 года) глава города Эдуард Сохненко.

Ранее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате того же обстрела погиб и министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Алексей Потелещенко.

Россия утверждает, что удар был нанесен ВСУ, однако украинское Минобороны пока никак обстрел не комментировало.

Обстрелу подвергся ресторан ADRIATIC. Представители украинской городской военной администрации Лисичанска сообщили новостному сайту "Суспільне новини", что "заведение о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем организовали выпечку хлеба для оккупационных войск и проводили совещания. Оно начало функционировать уже после оккупации города".

О том, что удар пришелся не на пекарню, а на ресторан, где собрались представители пророссийской администрации написал и советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Россияне сразу бросились делать [из погибших] „жертв терроризма и укрнацизма". В течение выходных появились списки погибших и точные координаты поражения. Пекарня да, рядом, но целая. А вот ресторан коллаборанта — нет. „Министр МЧС ЛНР" Потелещенко Алексей Александрович, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов", — написал он в своем телеграм-канале.

Что известно об ударе по Лисичанску



Лисичанск попал под обстрел 3 февраля, в результате чего, по российским данным, погибли 28 гражданских лиц, в том числе один ребенок. 10 человек удалось спасти.

Ответственность за удар российские и местные оккупационные власти возложили на украинские Вооруженные Силы.

Подконтрольный России Луганский информационный центр заявил, что Украина обстреляла пекарню с использованием поставленной в США высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от международных организаций "скорейшего безоговорочного осуждения" этого обстрела.

Россия потребовала созвать во вторник 6 февраля срочное заседание Cовбеза ООН в связи с ударом по Лисичанску.

Лисичанск расположен недалеко от линии фронта, до российского вторжения в феврале 2022 года в городе проживало около 111 тысяч человек.

Россия захватила Лисичанск в начале лета 2022 года, разрушив значительную его часть во время штурма города.

Ресторан в прифронтовой зоне



Илья Барабанов, специальный корреспондент Би-би-си

"Сорок человек еще могут оставаться под завалами пекарни, по которой ударили эти нелюди. Сорок человек! По пекарне ударили!", — в субботу 3 февраля глава RT Маргарита Симоньян была "опечалена" новостями из Лисичанска, откуда поступали новости о новом прилете украинских HIMARS.

К понедельнику, как это часто случается, выяснилось: что-то, что российская пропаганда пыталась выдать за неизбирательный удар по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, таковым вовсе не было.

"Пекарня" оказалась рестораном, что довольно быстро геолоцировали все журналисты-расследователи, а погибшие "мирные жители" — гостями праздника. Отмечали день рождения одного из депутатов самопровозглашенной ЛНР, которую Россия теперь считает своей территорией, среди погибших — глава МЧС этой самой ЛНР Алексей Потелещенко, назначенный на эту должность в сентябре прошлого года, и пара местных депутатов.

В первый год войны, когда на вооружении ВСУ только появились эти машины, аналитиками много было сказано слов о том, что всего пара десятков установок HIMARS смогли коренным образом изменить ход войны. Неоднократно их использовали и для нанесения ударов по местам компактного расположения российских военных или высокопоставленных чиновников оккупированных территорий.

Но чиновники и военные на излете второго года войны продолжают собираться на праздники в нескольких десятках километров от линии фронта, а ВСУ продолжают по этим праздникам стрелять, что вызывает недоумение уже даже у самых откровенных Z-пропагандистов, пока другие Z-пропагандисты не оставляют попыток выдать такие попадания за украинские удары по мирному населению.

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