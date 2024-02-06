Претендентка на выдвижение кандидатом от Республиканской партии США на предстоящих президентских выборах Никки Хейли обратилась в Секретную службу с просьбой о защите. В интервью газете The Wall Street Journal политик сообщила, что такое решение связано с увеличением числа угроз, которые она получала как последняя из соперников экс-президента Дональда Трампа в борьбе за участие в кампании от республиканцев.

"У нас было множество проблем", — заявила экс-губернатор Южной Каролины и бывший постпред США при ООН. Она заверила, что это не помешает ей "делать то, что необходимо".

Запрос о защите Хейли ее предвыборный штаб отправил федеральным инстанциям. При этом в штабе совещаются о том, как более строгие меры безопасности могут повлиять на график избирательной кампании кандидатки. Команда политика еще не ответила изданию на запрос о предоставлении дополнительной информации об угрозах, которые она получила.

После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в гонке в пользу Трампа, 52-летняя Никки Хейли осталась единственной соперницей экс-президента в борьбе за право выдвинуть свою кандидатуру от республиканцев на выборах в ноябре. Ее представители сообщили, что политик будет продолжать кампанию как минимум до "супервторника" 5 марта, когда праймериз пройдут в 16 штатах.

Хейли уже поздравила Трампа с победой в Нью-Гэмпшире, однако заявила, что в случае его избрания на новый президентский срок страну ждет лишь хаос. "Гонка пока что далека от завершения, впереди еще десятки штатов", — подчеркнула политик.

В свою очередь, выступая перед сторонниками после праймериз в Нью-Гэмпшире, Трамп резко высказался в адрес соперницы, назвав ее "самозванкой", которая хочет присвоить себе победу. Накануне экс-президент посвятил Хейли несколько эмоциональных постов в своей соцсети Truth Social, среди прочего назвав ее "неадекватной".

Формально кандидат от республиканцев будет выдвинут на съезде партии в июле. Сами выборы запланированы на 5 ноября. Ожидается, что в них, как и четыре года назад, будут состязаться Трамп и действующий глава государства Джо Байден, который уже объявил о своем выдвижении.

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