При попытке нападения на КПП у здания суда на севере Стамбула были ранены пять человек, в том числе трое полицейских. Об этом сообщает агентство Anadolu. Двое нападавших были застрелены органами правопорядка.

"Сегодня в 11:46 (10:46 по рижскому времени — прим. Delfi) была предпринята попытка нападения на блокпост перед воротами судебного комплекса Чаглаян. Двое нападавших, мужчина и женщина, были убиты", — рассказал министр внутренних дел Али Ерликая. Глава МВД пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

По словам Ерликаи, нападавшие были членами леворадикальной организации "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP/C). Группировка признана террористической в Турции, Евросоюзе, Великобритании, США и Японии.

Министр юстиции Йылмаз Тунч осудил атаку и заявил, что турецкая прокуратура начала расследование по факту нападения.

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