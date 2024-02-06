Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Украину. В программе визита — переговоры с руководством страны и выступление в парламенте.

Дипломат напомнил, что это уже его четвертый визит в Киев с начала полномасштабной войны. "Мы здесь, чтобы обсудить с нашими украинскими друзьями непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС — военную, финансовую (с учетом нового пакета помощи) и на пути европейских реформ", — написал он в соцсети X.

Back in Kyiv for my fourth visit since the start of Russia’s full scale invasion. Here to discuss with our Ukrainian friends the EU’s unwavering support to Ukraine - on military side, on the financial side with the new Ukraine facility, as well as on the EU reform path. pic.twitter.com/fnvZuYWOJv — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2024

Как сообщила европейская дипломатическая служба, в Украине дипломат пробудет до 7 февраля. В ходе визита Боррель встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым, а также выступит перед депутатами Верховной рады. Кроме того, в плане визита — посещение консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине (EUAM Ukraine), заявили в Брюсселе.

На саммите в начале февраля страны ЕС согласовали выделение Украине пакета помощи в 50 млрд евро. "ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что поставлено на карту", — заявил тогда глава Европейского совета Шарль Мишель. Цель ЕС — вместе с партнерами обеспечить стабильную, предсказуемую и устойчивую финансовую поддержку Украины до 2027 года. Выделенные средства рассчитаны на восстановление и модернизацию страны, а также на ее постепенную интеграцию в Евросоюз с учетом возможного будущего членства.

В качестве условий выделения финансовой помощи в Брюсселе назвали поддержание и уважение в Украине эффективных демократических механизмов, в том числе многопартийной парламентской системы и принципа верховенства закона, а также соблюдение прав человека, включая права меньшинств. Помимо этого Еврокомиссия и украинские власти обязаны принимать все необходимые меры для защиты финансовых интересов ЕС, в частности, "по предотвращению, выявлению и устранению случаев мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений", решил Евросовет.

В середине декабря участники саммита ЕС проголосовали за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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