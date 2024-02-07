Громкий скандал с прослушкой и слежкой за журналистами из киевского расследовательского проекта Bihus.info получил неожиданное (или ожидаемое) продолжение. Журналисты поделились результатами собственного расследования инцидента. Оно показало причастность к этой истории сотрудников Службы безопасности Украины.



За несколько дней до публикации расследования президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента спецслужбы, который засветился в этой истории. Однако инцидент рано считать исчерпанным. Более того, он ставит перед украинской властью неприятные вопросы, игнорирование которых в нынешней ситуации может оказаться рискованным для Киева.

Скандал вокруг "бигусов"



Скандал вокруг слежки за журналистами одного из известнейших расследовательских проектов Украины вспыхнул 16 января. "Би-би-си" подробно писала о сути произошедшего, но напомним в двух словах: малоизвестный YouTube-канал опубликовал запись телефонных разговоров сотрудников Bihus.info, в которых они обсуждают покупку наркотических веществ, а также видеозапись употребления этих веществ молодыми людьми во время новогоднего корпоратива.

Публикация ролика вызвала возмущение в украинском обществе — причем в соцсетях возмущались не столько фактом употребления наркотиков операторами Bihus.info (как, возможно, рассчитывали инициаторы "слива"), сколько многомесячной слежкой и прослушкой журналистов, вряд ли возможной без активного участия правоохранительных органов.

Уже на следующий день после публикации ныне удаленного ролика Зеленский заявил, что "любое давление на журналистов недопустимо", а СБУ открыла уголовное дело и отчиталась о проведении обысков в загородном комплексе, в котором проводила корпоратив редакция Bihus.info.

30 января послы стран "Большой семерки" в Киеве провели беспрецедентную встречу с десятком представителей украинских СМИ. На собрании за закрытыми дверями обсуждалось положение дел с демократией и свободой слова в стране, причем, как говорят участники встречи, в отнюдь не комплиментарной для украинской власти форме.

Пристальное внимание Запада к этой теме вполне понятно. Давление на прессу, в частности — на журналистов, расследующих коррупционные злоупотребления украинской власти, выглядит абсолютно неприемлемым в ситуации, когда Киев, мало того, что декларирует желание интеграции в европейские и евроатлантические структуры, так еще и полностью зависит от западной финансовой и военной помощи.

На следующий день после этой встречи президент Владимир Зеленский уволил Романа Семенченко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ — украинской "политической разведки" (подробнее об этом читайте здесь). Источники "Би-би-си" в спецслужбе тогда намекали, что эта отставка связана с расследованием дела о слежке за журналистами.

Параллельно свое расследование этого инцидента проводили сами сотрудники Bihus.info. В понедельник вечером они опубликовали на YouTube почти 80-минутный фильм "Операция "Стыд"", в котором представили свои результаты.

Операция "Стыд"

Залогом успеха расследования Bihus.info стало то, что они получили в свое распоряжение записи камер безопасности загородного комплекса, в котором они проводили корпоратив, за сутки до того, как их изъяли оттуда сотрудники СБУ.

Из пристального изучения записей этих камер выяснилось, что в установке записывающей аппаратуры в номерах и сауне комплекса, а также непосредственном наблюдении за журналистами были суммарно задействованы около трех десятков человек.

Сначала эти люди приехали в комплекс за несколько дней до корпоратива Bihus.info, чтобы осмотреть его номера. Затем они прибыли туда под предлогом собственной вечеринки и заселились ровно в те же комнаты, в которые на следующий день должны были заселиться журналисты. Там они установили скрытые камеры — основатель Bihus.info Денис Бигус в фильме отвинтил висящую на стене вешалку и продемонстрировал сохранившееся отверстие в гипсокартонной стенке, в которое вставляли записывающее устройство. На протяжении нескольких последующих дней участники операции заселялись в номера еще по разу — очевидно, для того, чтобы демонтировать камеры.

Человек, который выглядел координатором всей операции, оставил администрации комплекса телефонный номер, ныне отключенный. Впрочем, оказалось, что даже за короткое время использования этого номера кто-то успел присвоить ему тэг "Игорь СБУ".

В этом мужчине журналисты опознали сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ Игоря Кравченко. В этом же департаменте, как оказалось, работают и еще несколько человек, зафиксированных на записях из комплекса.

Журналисты Bihus.info попытались поговорить с непосредственными участниками операции — по телефону или прямо возле здания департамента, куда те приходили на работу, — однако все они отказались от комментариев.

Отставка главы подразделения Романа Семенченко произошла уже в разгар этих событий, когда журналисты пытались разговорить спецслужбистов, рассказывает в фильме Бигус.

Расследователям удалось дозвониться до самого Семенченко: он порекомендовал им обратиться за официальными комментариями к главе спецслужбы или в пресс-центр Службы безопасности Украины.

Комментарии СБУ

Журналисты Bihus.info заявили, что обратились в СБУ за комментарием относительно результатов своего расследования. В спецслужбе, говорится в фильме, не дали четкого ответа на вопрос, существует ли какое-либо уголовное дело против кого-либо из сотрудников редакции. Если бы такое дело существовало, спецслужба гипотетически могла бы получить судебное разрешение на прослушивание переговоров этого сотрудника.

"[В ответе СБУ] речь шла о каком-то уголовном деле Национальной полиции по статье 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный оборот наркотиков — прим. "Би-би-си"), в котором "фигурировала одна из операторов" Bihus.info", — утверждают журналисты.

В Bihus.info считают такое объяснение несостоятельным как минимум потому, что, судя по содержанию изначального ролика со "сливом" прослушки, спецслужба осуществляла запись телефонных переговоров больше чем одного человека.

Опять же, даже если допустить, что слежка за журналистами была связана с "наркотической" статьей Уголовного кодекса, непонятно, почему вся эта операция проводилась силами Департамента защиты национальной государственности, призванного заниматься совершенно другими делами.

Кроме того, в ответе СБУ на запрос Bihus.info, утверждают журналисты, говорилось о том, что в ходе обыска в загородном комплексе сотрудники спецслужбы "не обнаружили ни технических устройств, ни следов их установки".

"Для обнаружения следов их установки достаточно иметь три вещи — желание, руки и отвертку", — говорит в фильме Денис Бигус, который обнаружил дыры под камеры в гипсокартоне, просто открутив вешалку на стене комнаты, где ночевали журналисты.

Наконец, говорят журналисты, в СБУ просто проигнорировали вопрос о том, как материалы телефонной прослушки и видеозаписи скрытых камер, установленных в спальнях журналистов, оказались на "мусорных" Youtube-каналах.

Поздним вечером 5 февраля, спустя примерно час после публикации расследования Bihus.info, анонимный источник в СБУ распространил в украинских СМИ комментарий такого содержания: "Руководителя ДЗНГ Романа Семенченко уволили именно из-за слежки за редакцией Bihus.info. […] Позиция руководства СБУ четкая — не могут действия отдельных сотрудников бросать тень на Службу, которая столько всего делает во время войны: начиная с подрывов Крымского моста […] до ликвидации военных преступников на территории РФ. "Кадры", следившие за редакцией Дениса Бигуса, однозначно должны понести ответственность. Как минимум, их нужно отправить на передовую".

Кто заказчик?

Бодрый тон этого заявления может свидетельствовать о том, что Служба безопасности считает инцидент исчерпанным с момента отставки главы департамента, проводившего операцию против Bihus.info.

Проблема состоит в том, что так не считают сами журналисты. "Этой отставкой Служба фактически признает, что она это все сделала, но… Меня не оставляет чувство, что Семенченко уволили не за то, что он устроил все это шапито со скрытыми камерами в спальнях и видео по "сливным бачкам". Уволили его за то, что он спалился", — говорит в расследовании Денис Бигус.

Вопрос, который он ставит в финальном монологе опубликованного в понедельник фильма, — кто был инициатором и заказчиком слежки за журналистами и прослушивания их телефонов. Бигус дает понять, что не верит в то, что вся операция была "самодеятельностью" сотрудников ДЗНГ: "Представить себе такую масштабную операцию несанкционированной невозможно".

"Значит, вариант второй. Кто-то пришел и приказал, причем так, чтобы в дело впрыгнул сам начальник департамента, десятки технарей и оперативников. И тут прямо минимум вариантов, кто бы это такой влиятельный мог быть, правда?" — говорит Бигус.

Он дает понять, что считает заказчиком преследования не названных им прямо сотрудников Офиса президента. Подобные версии озвучивались в украинских СМИ и раньше.

Другой украинский журналист-расследователь Юрий Николов еще по горячим следам инцидента заявил, что слежку с прослушкой на протяжении не менее года в Украине способны устроить "не много служб, и все они подконтрольны Татарову (заместителю главы Офиса президента, курирующему правоохранительные органы — Би-би-си)".

"Би-би-си" отправила в Офис президента Украины запрос с просьбой прокомментировать озвученные в фильме Bihus.info соображения, но на этот момент не получила ответа.

В любом случае, уже первые комментарии после публикации расследования показывают, что довольно много журналистов не считают дело о слежке за коллегами из Bihus.info закрытым.

"Или завтра руководство СБУ увольняют за такое откровенное и непрофессиональное покрывание преступления и начинается внутреннее расследование, чей же заказ выполняла Служба, или этого не происходит, и это означает, что это расследование уже проведено и оно вошло "наверх", то есть наказывать Службу некому", — пишет в фейсбуке главный редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.

Судя по всему, такая позиция находит отклик и в Верховной раде. 6 февраля ее депутаты проголосовали за вызов в парламент главы СБУ Василия Малюка для доклада о прослушивании журналистов.

Сам руководитель спецслужбы во вторник выступил с заявлением, в котором осудил действия сотрудников ДЗНГ и отметил, что эти действия уже "привели к ряду кадровых решений". Однако из этого заявления все так же следует, что никакой системной слежки за журналистами не было, к инциденту привело "проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности". Поэтому сложно сказать, насколько удовлетворят журналистов и общество в целом объяснения Малюка.

Сразу после того, как этот скандал разгорелся, в украинских соцсетях часто сравнивали разворачивающиеся события с бесхитростным давлением на СМИ во времена президентства Виктора Януковича. Сейчас, кажется, более популярно другое сравнение.

"Уже сравнивают дело Bihus.info с Уотергейтом. Думаю, еще рано. СБУ ведь не сама придумала так активно следить за журналистами. Поэтому главный вопрос, как по мне, — кто отдал этот приказ и в какой форме это было сделано? И вот тогда может быть Уотергейт. А в стране война", — пишет телеведущий Вадим Карпьяк.

"Система испорчена"

И это — еще один вопрос, который ставит перед украинскими властями и украинским обществом эта ситуация. Киев отчаянно борется за сохранение западной помощи, от которой сейчас зависит само существование украинской государственности.

"Вы защитили украинскую государственность настолько, что послы "Большой семерки" проводят встречу по проблемам давления на СМИ в Украине, что само по себе является экстраординарным случаем, — риторически обращается Бигус к украинским властям. — Еще немножко таких темпов защиты государственности, и я попаду на прием в Капитолий. Спасибо, не нужно".

Бигус отнюдь не уверен, что официальный Киев прислушается к его увещеваниям. "Я не могу объяснить все, что произошло, с чисто политтехнологической точки зрения", — говорит он. Журналист поражается: сам замысел "операции", а потом ее результаты наверняка проходили через ряд звеньев, в том числе за пределами спецслужбы, и, судя по всему, никто из причастных к инциденту не возражал против ее проведения.

"Система принятия решений испорчена. В контексте государственности меня тревожит, что эти же люди по такой же системе принимают другие решения, значительно более важные, чем это", — резюмирует Бигус.

Зеленский, который брал расследование скандала вокруг Bihus.info под личный контроль, пока не комментировал развитие этого сюжета. Зато на днях в интервью итальянской телекомпании RAI он анонсировал "перезагрузку тех или иных руководителей государства".

Это заявление касалось в первую очередь слухов о намерении Зеленского отправить в отставку популярного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В новых обстоятельствах, если скандал вокруг слежки за журналистами с вовлечением главной спецслужбы Украины будет разгораться, первоначальные планы президента вполне могут быть несколько подкорректированы.

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