Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе правил мобилизации, сообщает "РБК-Украина". Проект закона поддержали 243 депутата, еще 12 человек выступили против, 45 — воздержались.

Этот законопроект, среди прочего, предусматривает снижение планки призывного возраста с 27 до 25 лет, а также вводит электронные повестки и отменяет срочную службу, заменяя ее базовой общевойсковой подготовкой.

"РБК-Украина" уточняет, что поправки в документ можно будет вносить до 21 февраля. После этого в Раде пройдет второе чтение. Депутат Ярослав Железняк допустил, что законопроект может быть принят в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу в апреле.

Первую версию законопроекта внесли на рассмотрение украинского парламента 25 декабря 2023 года. В январе документ отправили на доработку. В конце месяца кабинет министров Украины внес в Верховную раду обновленную версию законопроекта.

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