Государственное телевидение РФ сообщило, что российские войска вошли в Авдеевку. В Киеве официально это не подтверждают, однако украинские аналитики говорят о тяжелом положении гарнизона ВСУ и начале боев внутри города.

Би-би-си попыталась разобраться, что происходит с обороной небольшого города в Донецкой области, который российские войска безуспешно пытаются занять с февраля 2022 года.

"Российские силы смогли прорвать оборону противника и выйти на окраины населенного пункта", — сообщили в эфире российского "Первого канала" 1 февраля о ситуации в Авдеевке. Согласно этим заявлениям, войска РФ якобы уже отбили 19 домов на окраине.

По данным Би-би-си, группа российских военных действительно смогла еще примерно 19 января попасть на крайние южные улицы Авдеевки: Спортивную, Чернышевскую, Лесную, Седова и Соборную.

Российские военные блогеры говорят, что Россия создала в том районе целый плацдарм — за ресторанным комплексом "Царская охота".

Днем 6 февраля в российских телеграм-каналах было распространено видео подрыва бронемашины "Брэдли" на улице Чернышевского. Якобы это произошло в ходе неудачной попытки ВСУ выбить противника из города.

Украинские власти отрицали начало "городских боев" и заявляли, что российскую диверсионно-разведывательную группу на южных окраинах уже вытеснили.

Ухудшение ситуации

Однако еще 5 февраля авторитетный украинский аналитический портал DeepState сообщал, что ситуация в Авдеевке ухудшается. В частности, россияне начали активно атаковать не только на южной, но и на северной окраине города, в районе дачного поселка у Авдеевского коксохимического завода.

"Традиционно возникает много вопросов к подготовке оборонительных сооружений, как вокруг города, так и внутри него", — отмечает DeepState.

Украинский военный корреспондент и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, посетивший Авдеевку 5 февраля, отметил, что российские войска находятся уже в 1,2 км от въезда в город.

В эфире украинского общенационального телемарафона 6 февраля глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что ситуация становится критической.

"Ситуация напряженная. Если мы несколько недель назад говорили, что сложно, но контролируемо, то сейчас очень сложно, и даже можно сказать, что где-то местами критическая ситуация", — сказал он .

При этом он отмечает, что уличных боев в городе не ведется, но отдельные группы россиян пытаются прорваться.

По словам Барабаша, всего за сутки армия РФ сбросила на город 37 авиабомб и произвела 50 обстрелов.

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой отказался комментировать для Украинской службы Би-би-си сообщения о начале боев в городской застройке Авдеевки.

"Мы слышали такие комментарии, которые исходят от неофициальных источников, но мы это не комментируем, потому что ситуация постоянно меняется", — сказал он.

В то же время он добавил, что в последние дни российские войска нарастили интенсивность штурмовых действий: увеличилось количество боевых соприкосновений, авиаударов и применения FPV-дронов.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, нанося по врагу комплексное огневое поражение. При этом противник несет значительные потери и готовит к введению в действие новые резервы", — заявил Лиховой.

Он отметил, что логистические поставки для группировки в Авдеевке стабильны, и ВСУ принимают меры по улучшению обороны, устанавливая дополнительные огневые позиции и наблюдательные пункты.

"Ситуация сложная, но контролируемая", — заверил представитель ОСГВ "Таврия".

Что задумали россияне?

Замысел российского командования достаточно очевиден. Войска РФ потратили почти четыре месяца, понесли существенные потери в живой силе и технике, но так и не смогли осуществить "широкий охват" Авдеевки. То есть им не удалось продвинуться на южном и северном фланге и сомкнуть клещи за городом, перерезав линии поставки гарнизона.

В этой ситуации российские войска перешли к другому плану. В середине января они смогли, использовав подземный лаз, пробиться к украинской позиции возле ресторана "Царская охота" на юге города.

Очевидно, что следующая их цель — двигаясь на север вдоль улиц Соборная и Чернышевского, выйти в район девяти- и пятиэтажных домов так называемого "9-го квартала". Он находится на расстоянии 1,5-2 км от российского плацдарма и имеет важное тактическое значение.

С другой стороны, группа российских войск пытается с севера города пробиться к перекрестку возле Авдеевской автобазы рядом с ресторанным комплексом "Бревно". Так они смогли бы перерезать главную логистическую артерию ВСУ — трассу 00542.

Для этого армии РФ нужно полностью захватить массив частной застройки садового товарищества "Ивушка" и преодолеть железнодорожные пути.

DeepState указывает, что отчасти это уже удалось. Россияне 4-5 февраля переместили часть личного состава в дачный массив и попытались занять мост над железнодорожными путями.

Этот мост — в 500 метрах от автобазы и в километре от позиции "Бревно".

Все это предпринимается для того, чтобы перерезать пополам украинский гарнизон в Авдеевке. То есть либо заставить украинские войска на юге и юго-востоке города — в районе 9-го квартала и позиции "Зенит" — отойти, либо окружить эту группировку, перерезав пути поставок в районе Индустриального проспекта и трассы 00542.

Также в тяжелой ситуации окажутся бойцы ВСУ, удерживающие территорию Авдеевского коксохимического завода на севере города.

"В случае даже частичного успеха и удержания своих текущих позиций украинские войска в городе будут находиться уже в гораздо более затруднительном положении и будут вынуждены перемещать свои линии поставок с удобных улиц, прикрытых домами, к открытым полям на западе города", — объясняет цель этих действий российский телеграм-канал "Военный осведомитель" (585 тысяч подписчиков).

Что дальше?

Украинский военный аналитик Михаил Жирохов отмечает, что целостную картину событий в Авдеевке составить сложно. Это связано как с интенсивностью боевых действий, так и с отсутствием стабильной телефонной связи в городе.

"Пока понятно, что россияне обходят [Авдеевку] с двух сторон, и пока ясно, что до основной трассы, которая идет на север, им еще остается несколько сотен метров. То есть фактически она сейчас под огневым контролем [россиян], но функционирует", — сказал эксперт в комментарии Украинской службе Би-би-си.

Что касается уличных боев, то Жирохов указывает на разницу между Авдеевкой и Бахмутом. Если в последнем была равнинная местность и плотная многоэтажная застройка, то в Авдеевке наоборот.

"В Авдеевке все иначе. Если россияне возьмут под контроль "9-й район", который располагается на возвышенности, то дальнейшие бои за Авдеевку не будут иметь значения. — говорит аналитик. — Потому что оттуда уже можно контролировать территорию вплоть до соседних населенных пунктов. Если они его займут, то смогут размещать там дроны, артиллерию, и тогда украинская оборона в городе не будет иметь смысла. Даже Авдеевский коксохим будет как на ладони".

Таким образом, аналитик считает маловероятным повторение ситуации, которая была в Бахмуте весной прошлого года, когда российские силы, преимущественно наемники ЧВК "Вагнер", медленно, дом за домом, квартал за кварталом продвигались через городскую застройку, оттесняя украинский гарнизон на восточные окраины.

Что делать украинским войскам?

По словам Михаила Жирохова, существует два варианта: усиливать гарнизон и наносить контрудары в тыл российским войскам или постепенно выводить группировку ВСУ из города.

"Но я не вижу сейчас признаков ни усиления группировки, ни каких-то контрударов. Это для меня удивительно", — говорит эксперт.

По его словам, резервы у ВСУ есть, их можно снять с других, более спокойных направлений. Такую тактику уже использует РФ, активно перебрасывающая резервы под Авдеевку с других фронтов.

Если же обе стороны решат завязать уличные бои в городе, то это станет вызовом для личного состава.

"Чтобы вести уличные бои, нужна мотивированная и подготовленная пехота — просто бойцы из числа мобилизованных этого не могут делать. Это специфический вид боевых действий", — указывает эксперт.

Если украинские власти все же решат выводить гарнизон из полуокруженного города, то время для этого еще есть. Но его не так много, уверен Жирохов.

"Точка невозврата еще не пройдена. Постепенно, по рубежам еще возможно вывести украинскую группировку. Но окно возможностей закрывается. И быстро", — отмечает он.

Военное командование не комментирует этот вопрос, но подчеркивает, что жизнь украинских военных — приоритет.

"Как неоднократно утверждали руководители украинского государства и Вооруженных сил, при самых сложных обстоятельствах на поле боя приоритетом является сохранение жизней людей, защитников Украины", — заявил ВВС представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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