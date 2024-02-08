В результате оползня, произошедшего в ночь на 7 февраля в поселке Нергеети на западе Грузии, погибли девять человек, сообщили в МВД республики.

Всего оползнем накрыло десять местных жителей, заявили грузинские власти. Одного человека удалось спасти, тела остальных обнаружили в рамках спасательной операции, продолжавшейся около суток. На месте происшествия работали более 200 спасателей.

По данным Национального агентства Грузии по охране окружающей среды, оползень в Нергеети сошел из-за обильных осадков 5-7 февраля. Их объем в те дни превысил половину месячной нормы. Высотка оползня составила около 30 метров, заявили власти.

Департамент геологии в своем докладе предупреждал о возможной активизации оползневых процессов в регионе, где находится Нергеети, отмечает Paper Kartuli. Также эксперты прогнозировали эрозию горных пород и размыва берегов рек в районе строящихся в этом муниципалитете дорог.

По подсчетам, Radio Tavisupleba, в Грузии в последние годы резко участились случаи оползней: в 2022 году их было зарегистрировано 1120, в 2012 году — только 325.

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