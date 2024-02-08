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На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии утром в четверг, 8 февраля, началось извержение вулкана. "В 05:30 утра к северо-востоку от [горной вершины] Силингарфедль началось интенсивное небольшое землетрясение. Примерно через 30 минут в том же районе началось извержение", — говорится в заявлении Исландского метеорологического управления (IMO).

На фото и видео, которые публикуют местные СМИ, видно, как из расщелины сочится лава, освещая шлейф дыма, поднимающийся под ночным небом.

IMO добавило, что, по первоначальной оценке, полученной в результате облета береговой охраны, длина расщелины составила около 3 км. Она образовалась в том же районе, что и два предыдущих извержения — первое 18 декабря и второе 14 января — вблизи города Гриндавик, который был эвакуирован.

За прошедшие два года это уже шестое извержение вулкана в Исландии. До марта 2021 года на полуострове, где расположен Гриндавик, не было извержений в течение восьми столетий.

Всего в Исландии насчитывается более 30 активных вулканических систем, что является самым большим показателем в Европе. Исландия расположена вдоль Срединно-Атлантического хребта — горной системы на океанском дне, разделяющей Евразийскую и Североамериканскую тектонические плиты. На фоне новых извержений, которые произошли в августе 2022 года, а после — в июле и декабре 2023 года, вулканологи заявили, что речь может идти о начале новой эры сейсмической активности в регионе.

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