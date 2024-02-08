С понедельника 12 февраля польские фермеры частично заблокируют пункт пропуска "Зосин — Устилуг" с польской стороны границы, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссия на прошлой неделе продлила до 2025 года льготный режим для украинской продукции, в том числе сельскохозяйственной, что послужило причиной для фермеров возобновить блокаду пунктов пропуска.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сказал, что ЕС должен как-то реагировать на то, что продукция европейских фермеров становится неконкурентоспособной, и что от импорта сельхозпродукции из Украины больше всего пострадали именно польские фермеры.