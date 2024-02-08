В газете Washington Post вышел репортаж из Краматорска, в котором военные разного ранга на фронте жалуются на недостаток людей даже больше, чем на известную проблему нехватки боеприпасов.

Так, газета ссылается на двух неназванных командиров батальонов, в одном из которых всего 40 пехотинцев вместо положенных 200, а в другом уровне нехватки сопоставимый. Все собеседники издания говорили на условиях анонимности, "поскольку их не уполномочили выступать публично и за нарушение их может ждать возмездие".

Командиры на Донбассе связывают нехватку людей с чисткой территориальных центров комплектования (бывших военкоматов), которую президент Зеленский устроил в августе. Именно с тех пор поток мобилизованных на фронт резко сократился, говорят они, а подготовка тех немногих, кого все же присылают, оставляет желать лучшего. Зеленский также с сомнением отзывался о предложениях набрать еще 500 тысяч человек, которое выдвигал уволенный им сегодня главком ВСУ Залужный.

"Основа всего — нехватка людей. — цитирует Washington Post офицера по имени Александр. — Куда мы идем? Не знаю. Положительных перспектив нет. Абсолютно никаких. Кончится большим количеством крови, глобальным крахом. А вероятнее всего, я думаю, фронт где-то обвалится, как это было у врага в 2022 году в Харьковской области".

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