В минувшем году в России было зафиксировано 410 инцидентов, квалифицированных как теракт. Это рекордный показатель с 2003 года.

Министерство внутренних дел России в минувшем году зарегистрировало 410 инцидентов, которые расцениваются как теракт. Это рекордный показатель с 2003 года, когда в стране был зафиксирован 561 террористический акт, сообщило издание "Верстка" в своем Telegram-канале в пятницу, 9 февраля.

Если в 2021 году в России был зафиксирован лишь 41 инцидент, который расценивался как теракт, то в 2022 году, после начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины число таких инцидентов выросло до 127.

Какие инциденты признаются в России терактами

Как отмечает "Верстка", в последние два года российские правоохранительные органы считают терактами поджоги или попытки поджогов военкоматов и других зданий, связанных с органами власти. Согласно статистике МВД, с февраля 2022 года по январь 2023 года было зарегистрировано 220 таких инцидентов, при этом 85 процентов дел о поджогах было раскрыто.

Российские власти также называют "терактами" действия вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе удары украинских беспилотников по целям на территории России.

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