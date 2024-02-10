Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось, и может напасть на страны НАТО в течение трех-пяти лет, об этом сообщает DW в своем телеграм-канале.

Российские мощности по производству оружия значительно возросли, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен газете Jyllands-Posten.

"Нельзя исключать, что Россия испытает пятую статью договора (о коллективной обороне) и солидарность НАТО в течение трех-пяти лет", — сказал он.

Причем, по словам Поульсена, еще в прошлом году у НАТО не было таких прогнозов. "Это новые данные, которые появляются сейчас".

Министр обороны отметил, что прямой угрозы для Дании нет, но Альянс может столкнуться с гибридными атаками, направленными на дестабилизацию страны-члена.

Изменение оценки угрозы произошло после того, как другие европейские страны НАТО выступили с аналогичными предупреждениями в течение последних недель.

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