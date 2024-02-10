Генеральный инспектор бундесвера видит в действиях президента России стремление расширить войну в Украине. Европе следует сформировать более независимую от США оборону, считает Карстен Бройер.

Германии следует быть готовой к войне через пять лет. Такое мнение генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) генерал-лейтенант Карстен Бройер высказал в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, 10 февраля. Повышение боеспособности до уровня требований военного времени означает не только готовность личного состава и материальное снабжение, но и необходимость изменений в менталитете общества и самих немецких военных, пояснил он.

Впервые после окончания холодной войны Евросоюз столкнулся с угрозой возможной войны извне, заявил Бройер, имея в виду опасения того, что война России против Украины расширится на другие страны. Если изучить мнения аналитиков и увидеть, "какую военную угрозу представляет собой потенциальная Россия, то это означает для нас пять-восемь лет подготовки", добавил генеральный инспектор бундесвера. Это не означает, что война будет, подчеркнул он.

При этом Бройер видит в действиях президента РФ Владимира Путина намерение расширить войну за пределы Украины. "Я узнаю об этом (намерении. — Ред.) у Путина по тому, что он пишет и говорит, а также по его действиям в Украине", — пояснил немецкий генерал. Кроме того, "мы видим, что Россия по решению Госдумы перешла на военную экономику", добавил он.

Карстен Бройер: В Украине идет война на истощение

Генеральный инспектор бундесвера назвал бои в Украине "ужасной агрессивной войной с большими потерями с обеих сторон". "То, как Путин посылает своих солдат в бой, — бесчеловечно", — подчеркнул он. По мнению Бройера, в настоящее время видны признаки войны на истощение, а дальнейшие события будут зависеть прежде всего от того, как Кремль будет снабжать фронт и сколько еще военнослужащих решит отправить в Украину.

В то же время Бройер отреагировал на высказывания критиков, обвиняющих Запад в снабжении Киева вооружением лишь в объеме, достаточном для продолжения войны, но не для ее успешного завершения. "Я действительно не вижу, чтобы где-либо существовало сознательное ограничение помощи", — указал он. ФРГ ограничена лишь тем, что имеется в ее распоряжении, и тем, что можно произвести и доставить украинской стороне, добавил германский военный деятель.

О чем сигнализирует бригада бундесвера в Литве

Вместе с тем размещение в соседней с РФ Литве бригады бундесвера на постоянной основе посылает сразу несколько важных сигналов, считает Бройер.

Сигнал Москве: "Мы настроены серьезно и поддерживаем наших союзников по НАТО". Сигнал Вильнюсу: "мы стоим с вами плечом к плечу, на нас можно положиться". Сигнал населению ФРГ: "Мы возвращаем другим кое-что из полученного от союзников во время холодной войны, а именно — военную защиту, которую мы смогли использовать не только для экономического развития нашей страны", пояснил генеральный инспектор бундесвера.

В текущем году около 20 стран-членов Евросоюза будут выделять на оборону 2 процента валового внутреннего продукта, отметил Бройер. При этом в Европе существует понимание того, что ей необходимо сформировать систему обороны, в большей степени независимую от США, добавил он.

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