Жители находящейся в изоляции северной части сектора Газы рассказали Би-би-си, что дети по несколько дней остаются без еды, поскольку конвоям с гуманитарной помощью все чаще отказывают в разрешении на въезд. Чтобы выжить, некоторые жители перемалывают в муку корм для животных, но, по их словам, даже эти запасы уже иссякают.

Люди также рассказывают, что в попытке добраться до водопроводных труб копают ямы в земле, чтобы напиться и помыться.

ООН предупреждает, что уже более 15% маленьких детей в северной части анклава хронически недоедают.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщает, что в январе более чем половине миссий по оказанию помощи на севере Газы было отказано в доступе и что израильские войска все чаще вмешиваются в процесс, определяя, как и куда доставляется помощь.

По данным управления, 300 тысяч человек, проживающих в северных районах, в значительной степени отрезаны от помощи и им грозит голод.

Представитель израильского военного ведомства, которому поручено координировать доступ к помощи в Газе, в январе заявил на брифинге, что "в Газе нет голода. Точка". Агентство Cogat неоднократно заявляло, что не ограничивает объем гуманитарной помощи, направляемой в Газу.

Би-би-си поговорила с тремя людьми, живущими в городе Газа и Бейт-Лахии, а также просмотрела кадры и интервью, снятые местными журналистами в Джабалии.

Махмуд Шалаби, местный работник службы медицинской помощи в Бейт-Лахии, сказал, что люди перемалывают кормовое зерно в муку, но даже оно теперь на исходе.

"Люди не могут найти его на рынке", — сказал он. — Сейчас оно недоступно на севере сектора и в городе Газа".

По его словам, запасы консервов также заканчиваются.

"То, что у нас было, осталось после шести-семи дней перемирия [в ноябре], и вся помощь, которую разрешили ввозить на север Газы, к настоящему времени уже израсходована. Сейчас люди едят рис, и только рис", — сказал он.

На этой неделе Всемирная продовольственная программа сообщила Би-би-си, что израильские военные остановили четыре из пяти последних конвоев с гуманитарной помощью на север. Это означает, что перерыв между поставками в город Газа достиг двух недель.

Серьезный риск голода

"Мы знаем, что существует очень серьезный риск голода в Газе, если мы не будем регулярно обеспечивать значительные объемы продовольственной помощи", — сказал региональный руководитель ВПП Мэтт Холлингворт.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что число миссий по оказанию помощи, которым было отказано в доступе в северную часть Газы, резко возросло: в январе туда не пропустили 56% грузов, по сравнению с 14% в период с октября по декабрь.

В сообщении также говорится, что израильские военные "иногда требовали обоснования" количества топлива, предназначенного для медицинских учреждений, и "вводили ограничения на объем помощи, например, на количество продовольствия".

Би-би-си обратилась за ответом в ЦАХАЛ. Нас направили нас в Cogat, где нам предложили обратиться с вопросами к представителям армии.

Духа аль-Халиди, мать четверых детей из Бейт-Лахии, рассказала Би-би-си две недели назад, что прошла почти 10 км до дома своей сестры в городе Газа в отчаянных поисках еды — к тому моменту ее дети не ели три дня.

"У меня нет денег, а если бы и были, то на главном рынке города ничего нет, — сказала она. — Моя сестра и ее семья тоже страдают. Она поделилась со мной последним запасом макарон в своем доме".

"Мы чувствуем, что смерть стала неизбежной, — говорит ее сестра Ваад. — Мы потеряли верхний этаж нашего дома, но мы все еще живем здесь, несмотря на то, что дом может обрушиться. Уже две недели мы не можем ничего найти на рынке, а если какие-то продукты и есть, то они стоят в 10 раз дороже обычного".

Согласно оценкам нескольких агентств ООН, почти треть жителей северных районов Газы сейчас испытывают "катастрофическую" нехватку продовольствия. При этом получить свежие данные затруднительно из-за ограничений на доступ в этот район.

На севере Газы также не хватает источников воды.

"Многие из нас сейчас пьют непитьевую воду. Там нет труб, и нам приходится копать землю в поисках воды", — объясняет Махмуд Салах из Бейт-Лахии.

На видео, снятом в районе Джабалии к северу от города Газа, видно, как жители сидят среди обломков разбомбленных улиц и копают землю, чтобы добраться до водопроводных труб.

"Мы здесь получаем воду раз в 15 дней, — говорит Юсуф аль-Айоти. — Вода грязная. У наших детей воспаления, а зубы стираются от грязной воды. В ней песок, и она очень соленая".

После четырех месяцев войны временные решения проблемы со снабжением уже не работают. И способов пополнить запасы в Газе не так много.

Анклав зависел от продовольственной помощи и до войны, теперь же большая часть сельскохозяйственного производства в Газе разрушена или заброшена.

Огромные разрушения

Согласно новым данным ООН, в центральном районе Дейр-эль-Балах пострадали более половины сельскохозяйственных угодий. В числе пострадавших — оливковый пресс и фермерские угодья, принадлежащие Бассему Юнису Абу Зайеду.

"Это похоже на последствия землетрясения, — сказал он. — Разрушения огромны, они охватывают соседние здания и скот. Даже если нам удастся восстановить мельницу, 80-90% оливок пропадут. Эти потери скажутся не только в этом году, но и в следующие нескольких лет".

На юге, в приграничном городе Рафах, более миллиона человек, перемещенных в результате боевых действий в других местах, теперь конкурируют за место с 300 тысячами жителей города.

ЦАХАЛ регулярно публикует, по его словам, свежие кадры оживленных рынков и ресторанов в южных центрах анклава. В январе успехом увенчались большинство из 114 миссий по оказанию помощи южным районам Газы, но жители и гуманитарные организации утверждают, что многие по-прежнему голодают, а из-за отсутствия жилья, санитарных условий и медицинской помощи назревает кризис в системе здравоохранения.

Доставке помощи мешают боевые действия, бюрократия и завалы мусора. Например, в начале этой недели продовольственный конвой, ожидавший отправки на север Газы, попал под обстрел с моря.

Но доставку осложняет еще и растущее отчаяние жителей Газы, говорит Мэтт Холлингворт.

"Нужно решить проблему охраны правопорядка, чтобы нам не приходилось пробиваться через толпы отчаянно голодных людей, чтобы добраться до других людей, до которых мы еще не добрались, — говорит он. — Пожалуй, меня беспокоит уровень беспомощности. Люди потеряли надежду".

Многие считают, что соглашение между Израилем и ХАМАС — это единственный способ доставить в Газу больше гуманитарной помощи и освободить израильских заложников.

В то время как Израиль бомбит Рафах в преддверии широко ожидаемого наземного наступления, от лидеров обеих сторон все чаще требуют положить конец страданиям людей, оказавшихся в ловушке в Газе — как чужих, так и своих.

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