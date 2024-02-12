Бывший финский премьер-консерватор Александр Стубб вернулся в политику после семилетнего перерыва, одержав победу во втором туре президентских выборов и обогнав своего соперника, бывшего главу МИД Пекка Хаависто.

После подсчета почти 100% бюллетеней Стубб лидирует с 51,7%, Хаависто набирает 48,3% голосов. Прогнозы вещательной корпорации Yle предсказывали, что Стубб наберет 51,4% голосов.

"Что ж, Александр. Поздравляю 13-го президента Финляндии", — сказал Хаависто в прямом телеэфире.

Изменение геополитического ландшафта в Европе из-за войны в Украине станет главным вызовом для нового главы государства, который, имея ограниченные полномочия по сравнению с премьер-министром, вместе с правительством определяет внешнюю политику страны и выступает в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами Финляндии, отмечает AFP.

Официально Стубб вступит в должность 1 марта.

Решение пойти на выборы было продиктовано ситуацией, в которой страна оказалась после вторжения России в Украину, говорил Стубб.

"Могу сказать, положа руку на сердце, что до начала войны эти соображения [о выдвижении на пост] не были реальностью, — заявил он в августе. — Когда родина зовет, вы идете".

После победы на выборах Стубб сказал, что стать президентом — "величайшая честь в его жизни".

"Финляндия стоит на пороге новой эры, поскольку международные правила оспариваются с разных сторон. Кроме того, Финляндия — новый член НАТО. Я твердо уверен, что в ближайшие несколько лет Финляндия останется лучшей страной в мире", — заявил Александр Стубб.

Как сообщает Yle со ссылкой на Центризбирком, явка во втором туре составила 70,7%. В первом туре в выборах приняли участие 75% избирателей.

Давний поборник вступления в НАТО

55-летний Кай-Йоран Александр Стубб был премьер-министром Финляндии в 2014–2015 гг., когда возглавлял Национальную коалицию — либерально-консервативную партию, которая и сейчас является главной партией в правительственной коалиции. Выборы лидера партии Стубб в 2016 году проиграл именно нынешнему премьеру, Петтери Орпо.

Стубб выступал за вхождение Финляндии в НАТО задолго до нападения России на Украину. Кроме того, новый президент — убежденный сторонник Евросоюза и углубления евроинтеграции.

Стубб — противник жесткого ограничения иммиграции: он считает, что приток иммигрантов благотворно влияет на общество и экономику

После ухода с поста премьера Стубб был министром финансов, а до премьерства занимал посты министра иностранных дел и министра по европейским делам, а также был депутатом Европарламента и парламента Финляндии.

Отец Стубба — финский швед, мать — финка, и он свободно говорит на обоих государственных языках Финляндии, а также на английском, французском и немецком.

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