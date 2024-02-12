В понедельник, 12 февраля, в парке аттракционов в городе Гетеборге произошел большой пожар, легкие ранения получили 12 человек, сообщают госучреждения Швеции.

Полиция эвакуировала людей из отелей и офисов, связанных с парком аттракционов Лисеберг, и призвала жителей этого района оставаться дома из-за дыма.

По данным полиции, 12 человек, получивших легкие травмы, обратились за медицинской помощью в близлежащую больницу.

На кадрах с места происшествия видно пламя и взрывы, разрушающие горки аквапарка, а над городом поднимается черный дым.

"Пожар начался в одном из водных аттракционов", расположенном за пределами главного здания аквапарка, "а затем распространился по всему сооружению", — говорится в заявлении парка аттракционов.

Причина возгорания неизвестна.

After a series of explosions, a strong fire engulfed Sweden's largest water park in Gothenburg, which was preparing to open The cause of the explosions seen in the video is not known; authorities report only a fire. The number of victims is not yet known. pic.twitter.com/T4wzxMAsOm — S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 12, 2024

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