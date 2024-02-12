Полиция эвакуировала людей из отелей и офисов, связанных с парком аттракционов Лисеберг, и призвала жителей этого района оставаться дома из-за дыма.
По данным полиции, 12 человек, получивших легкие травмы, обратились за медицинской помощью в близлежащую больницу.
На кадрах с места происшествия видно пламя и взрывы, разрушающие горки аквапарка, а над городом поднимается черный дым.
"Пожар начался в одном из водных аттракционов", расположенном за пределами главного здания аквапарка, "а затем распространился по всему сооружению", — говорится в заявлении парка аттракционов.
Причина возгорания неизвестна.
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