Foto: EPA/Scanpix/LETA
Европе понадобится десять лет, чтобы заполнить свои склады боеприпасов и быть полностью готовой к обороне от "агрессора, который хочет воевать с НАТО" — так считает глава крупнейшей немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall.

"Мы будем в порядке через три-четыре года, но чтобы полностью подготовиться, нам надо 10 лет", — сказал глава Rheinmetal Армин Паппергер Би-би-си на церемонии закладки фундамента нового завода, на котором будут делать снаряды.

"Нам в Европе нужно производить полтора миллиона снарядов", — сказал Паппергер, добавив, что сейчас склады почти пусты — боеприпасы отправлены Украине.

"Пока идет война, нам надо помогать Украине, а затем нам понадобится минимум пять лет и на самом деле 10 лет, чтобы по-настоящему пополнить запасы", — продолжил Паппергер.

В церемонии начала строительства завода боеприпасов участвовали канцлер Германии Олаф Шольц, а также министр обороны Германии Борис Писториус и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Шольц в своей речи, в частности, откликнулся на недавнее заявление экс-президента и потенциального кандидата в президенты США Дональда Трампа, который снова высказался в том духе, что не хотел бы защищать те страны НАТО, которые сами не тратят достаточно денег на оборону.

"Позвольте мне ясно сказать в связи с недавними событиями, что любой пересмотр гарантий коллективной обороны НАТО безответственен, опасен и отвечает только интересам России. Никто не должен играть или торговаться с безопасностью Европы", — сказал Шольц.

Rheinmetall планирует вложить в новый завод в местечке Унтерлюсс в Нижней Саксонии, на севере Германии, более 300 млн евро. Завод по планам будет производить 200 тыс. снарядов в год.

Сразу после нападения России на Украину Олаф Шольц объявил о т. н. Zeitenwende — поворотном моменте во внешней политике Германии — и о разовых ассигнованиях на оборону в размере 100 млрд евро.

Тем не менее, Германия, как и большинство стран НАТО, до сих пор не довела свои военные расходы до 2% ВВП — такое обязательство стран НАТО коллективно взяли на себя еще 10 лет назад, после того, как Россия захватила Крым и развязала локальную войну в Донбассе.

Доктор Клаудия Майор из немецкого Института международных дел и политики безопасности констатирует, что после февраля 2022 года европейские страны, конечно, стали больше вкладывать в оборону.

"Но если честно, мы знаем, что в данный момент европейцы не способны защититься в конвенциональном конфликте без поддержки Соединенных Штатов", — говорит доктор Майор.

По ее словам, с тех пор, как Шольц объявил о Zeitenwende, сделано уже немало — но все же недостаточно для того, чтобы противостоять всему спектру угроз.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit