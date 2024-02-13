Европе понадобится десять лет, чтобы заполнить свои склады боеприпасов и быть полностью готовой к обороне от "агрессора, который хочет воевать с НАТО" — так считает глава крупнейшей немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall.

"Мы будем в порядке через три-четыре года, но чтобы полностью подготовиться, нам надо 10 лет", — сказал глава Rheinmetal Армин Паппергер Би-би-си на церемонии закладки фундамента нового завода, на котором будут делать снаряды.

"Нам в Европе нужно производить полтора миллиона снарядов", — сказал Паппергер, добавив, что сейчас склады почти пусты — боеприпасы отправлены Украине.

"Пока идет война, нам надо помогать Украине, а затем нам понадобится минимум пять лет и на самом деле 10 лет, чтобы по-настоящему пополнить запасы", — продолжил Паппергер.

В церемонии начала строительства завода боеприпасов участвовали канцлер Германии Олаф Шольц, а также министр обороны Германии Борис Писториус и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Шольц в своей речи, в частности, откликнулся на недавнее заявление экс-президента и потенциального кандидата в президенты США Дональда Трампа, который снова высказался в том духе, что не хотел бы защищать те страны НАТО, которые сами не тратят достаточно денег на оборону.

"Позвольте мне ясно сказать в связи с недавними событиями, что любой пересмотр гарантий коллективной обороны НАТО безответственен, опасен и отвечает только интересам России. Никто не должен играть или торговаться с безопасностью Европы", — сказал Шольц.

Rheinmetall планирует вложить в новый завод в местечке Унтерлюсс в Нижней Саксонии, на севере Германии, более 300 млн евро. Завод по планам будет производить 200 тыс. снарядов в год.

Сразу после нападения России на Украину Олаф Шольц объявил о т. н. Zeitenwende — поворотном моменте во внешней политике Германии — и о разовых ассигнованиях на оборону в размере 100 млрд евро.

Тем не менее, Германия, как и большинство стран НАТО, до сих пор не довела свои военные расходы до 2% ВВП — такое обязательство стран НАТО коллективно взяли на себя еще 10 лет назад, после того, как Россия захватила Крым и развязала локальную войну в Донбассе.

Доктор Клаудия Майор из немецкого Института международных дел и политики безопасности констатирует, что после февраля 2022 года европейские страны, конечно, стали больше вкладывать в оборону.

"Но если честно, мы знаем, что в данный момент европейцы не способны защититься в конвенциональном конфликте без поддержки Соединенных Штатов", — говорит доктор Майор.

По ее словам, с тех пор, как Шольц объявил о Zeitenwende, сделано уже немало — но все же недостаточно для того, чтобы противостоять всему спектру угроз.

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