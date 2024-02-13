Россия в рамках военной реформы планирует увеличить вдвое численность подразделений, расположенных у границ с Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом пишет Департамент внешней разведки Эстонии в ежегодном докладе об угрозах безопасности страны.

"Российское руководство видит необходимость вернуться к концепции массовой армии, чтобы продолжить войну против Украины и быть готовым к возможному конфликту с НАТО", — утверждает эстонская разведка (здесь и далее цитаты по ERR).

Наращивание сил на северо-западе России в докладе объясняется вступлением Финляндии в Североатлантический альянс. Военное присутствие РФ у границы с этой страной ранее было сравнительно незначительным из-за нейтралитета Хельсинки. Финское руководство отказалось от этого принципа после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Согласно одному из сценариев, который приводит Департамент внешней разведки, личный состав ВС РФ в Ленинградской и Псковской областях может увеличиться вдвое. Два года назад число находившихся в этих регионах военных по данным Таллина составляло 19 тысяч человек.

"Сколько подразделений сможет находиться в постоянной боевой готовности, зависит от способности России набирать военнослужащих по контракту, обучать и удерживать на службе", — отмечают авторы доклада. В эстонской разведке также подчеркнули, что успех военной реформы России во многом зависит от хода войны в Украине. Сам план реформы в документе назвали "очень амбициозным, но очень опасным".

По мнению авторов доклада, если России удастся реализовать военную реформу, Североатлантическому альянсу будет противостоять "массовая армия советского образца, которая, вероятно, будет технологически уступать войскам союзников практически во всем, кроме РЭБ и способности нанесения ударов большой дальности, но чей военный потенциал будет весьма значителен ввиду численности армии, огневой мощи (артиллерии, множества дешевых ударных дронов), военного опыта и резервов".

"Отражение возможного конвенционального нападения такой армии потребует от Сил обороны и оборонной промышленности союзников в разы большей готовности, мощностей и запасов боеприпасов, чем в настоящее время", — констатировали в разведке.

При этом глава Департамента внешней разведки Каупо Росин подчеркнул, что в настоящее время Россия не планирует вступать в прямую конфронтацию со странами НАТО. "Мы видим, что россияне в своем собственном мышлении рассчитывают, что военный конфликт с НАТО возможен в ближайшее десятилетие", — цитирует его газета Financial Times.

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