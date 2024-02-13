США отвергли предложение российского президента Владимира Путина о прекращении огня в Украине с целью заморозки конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на трех российских источников, знакомых с обсуждениями, которые велись между посредниками с обеих сторон.

Как пишет агентство, провал переговоров иллюстрирует, насколько далеко друг от друга остаются две крупнейшие ядерные державы мира.

При этом американский источник отрицает информацию о каких-либо неофициальных контактах и заявляет, что Вашингтон не будет вести переговоры без участия Киева.

По словам российских источников, в 2023 году Путин публично и в частном порядке через посредников, в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке, дал понять Вашингтону, что готов рассмотреть возможность прекращения огня в Украине.

Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одной из украинских территорий, которые оккупировала Россия, сказали собеседники агентства.

"Контакты с американцами ни к чему не привели", — сказал Reuters на условиях анонимности высокопоставленный российский чиновник, знакомый с ходом обсуждений в конце 2023 — начале 2024 года.

Второй российский источник, осведомленный о контактах, сказал Reuters, что американцы через посредников сообщили Москве, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, и поэтому переговоры закончились неудачей.

Третий источник, знакомый с ходом обсуждений, сказал: "С американцами все провалилось".

О масштабах переговоров и их провале ранее не сообщалось, отмечает Reuters.

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