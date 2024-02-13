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Джулианн Смит не ожидает, что на июльском саммите в Вашингтоне Украину пригласят стать членом альянса. Однако постпред США при НАТО прогнозирует конкретные шаги в этом направлении.

Постоянная представительница США при НАТО Джулианн Смит полагает, что Украина не получит приглашения вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Об этом она заявила на онлайн-брифинге во вторник, 13 февраля. "Что касается саммита этим летом, то я не ожидаю, что альянс направит приглашение на данном этапе", — сказала Смит.

По ее прогнозам, союзники продемонстрируют продолжающееся сближение с Киевом и сделают "конкретные шаги, которые послужат мостом" между нынешним статусом Украины при НАТО и полноправным членством.

Смит выразила надежду, что украинский президент Владимир Зеленский приедет на саммит. "И мы сможем дать понять, самое главное, президенту Путину, что мы никуда не денемся в том, что касается нашей поддержки Украины. Все мы будем продолжать поддерживать ее столько, сколько потребуется", — заявила постпред США при НАТО. 75-й саммит стран-членов альянса состоится 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне.

Новая встреча по Украине в формате "Рамштайн"

Касательно ближайшего будущего, Смит прогнозирует, что на заседании контактной группы по обороне Украины под эгидой США 14 февраля союзники и партнеры объявят о предоставлении новой военной помощи Киеву. "Мы не ожидаем, что завтрашний день станет исключением из этой тенденции", — отметила представительница Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин отменил поездку в Брюссель из-за третьей госпитализации за три месяца, однако примет участие в онлайн-заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

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