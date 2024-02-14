Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский описал как "чрезвычайно сложную и напряженную" оперативную обстановку на купянском и авдеевском направлениях, где он побывал вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Российские войска, написал Сырский в Telegram-канале, имеют численное преимущество в личном составе, не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов".

"По результатам работы принял ряд важных решений, направленных на усиление боевых способностей наших воинских частей и предупреждение действий противника", — сообщил Сырский, не став уточнять подробности.

Российские войска пытаются взять Авдеевку в Донецкой области. Газета Bild в конце января писала, что предшественник Сырского на посту главкома ВСУ Валерий Залужный требовал от президента Украины отвести войска из полуокруженной Авдеевки, однако получил отказ. В начале февраля украинский аналитический портал DeepState сообщал, что ситуация для сил ВСУ в районе Авдеевки ухудшается.

Москва в конце января заявляла о взятии нескольких сел на купянском направлении в Харьковской области.

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