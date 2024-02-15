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Евросоюз не заинтересован в продлении контракта о транзите российского газа в ЕС через территорию Украины. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на встрече с украинским министром энергетики Германом Галущенко.

"Возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно. ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, с тех пор как [в 2021 году] начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок", — отметила Симсон по итогам двусторонних переговоров. Они прошли в Париже в рамках министерского саммита Международного энергетического агентства.

По словам еврокомиссара, основная цель ЕС — обеспечить максимальную поддержку Украины и скорейший отказ от российского газа.

В свою очередь, Галущенко поблагодарил Еврокомиссию за выделение гранта для Фонда поддержки энергетики Украины в размере 58 млн евро, а также гранта на восстановление критической инфраструктуры страны в размере 10 млн евро.

Как напоминает "Коммерсант", "Нафтогаз" и "Газпром" заключили пятилетний контракт о транспортировке газа из России транзитом через Украину в 2019 году. В первый год российская компания должна была прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие — по 40 млрд.

31 января заместитель премьер-министра РФ Александр Новак заявил, что Москва не ведет переговоры о продлении этого контракта ни с Киевом, ни с Брюсселем.

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