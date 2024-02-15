Белый дом в четверг подтвердил, что угроза национальной безопасности, о которой накануне говорили американские законодатели, связана с разработкой Россией оружия против спутников в космосе. Президент США Джо Байден уже распорядился наладить контакт с Москвой по этому поводу.

"Это связано с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывает Россия. Во-первых, это не активный потенциал, который уже развернут. И хотя стремление России к созданию этого конкретного потенциала вызывает беспокойство, непосредственной угрозы чьей-либо безопасности нет", — сказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (на фото).

По его словам, речь не идет об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или объекты на Земле, однако в Вашингтоне внимательно следят за деятельностью России и относятся к ней очень серьезно.

Развертывание оружия в космосе он назвал нарушением международного права и договора, который подписали более 130 стран, в том числе Россия.

"[Президент США Джо Байден] распорядился предпринять ряд первоначальных действий, включая дополнительные брифинги для лидеров Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнерами, а также с другими странами по всему миру, интересы которых поставлены на карту", — добавил Кирби.

Он также добавил, что Белый дом не давал зеленый свет на обнародование разведданных об угрозе со стороны России.

"У разведывательного сообщества есть серьезные опасения по поводу широкого рассекречивания этих разведданных. Они также считают, что гораздо более эффективным подходом было бы начать с частного взаимодействия, а не с немедленного обнародования разведданных", — сказал Кирби.

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