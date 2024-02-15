Российские войска могут захватить Авдеевку в Донецкой области из-за нехватки боеприпасов у украинских сил, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"К сожалению, мы получаем сообщения от украинцев, что ситуация там критическая. Поскольку россияне продолжают ежедневно давить на украинские позиции, есть угроза, что Авдеевка перейдет под российский контроль", — сказал Кирби.