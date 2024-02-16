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Три страны ЕС заблокировали решение о закупке снарядов для Украины вне Европейского Союза. Блок может попытаться снизить их дефицит в Украине, используя деньги ЕС для совместной закупки боеприпасов на мировом рынке, пишет Politico.

По словам трех дипломатов ЕС, небольшая группа европейских стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для закупки снарядов за пределами блока. В частности, потому, что европейским производителям оружия нужны заказы, чтобы оправдать наращивание производства.

Ранее на этой неделе на заседании Комитета по политике и безопасности большинство стран ЕС высказались за то, чтобы разрешить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных за пределами ЕС, как чрезвычайное мероприятие для помощи Украине. Однако Франция, Греция и Кипр выступили против.

И это несмотря на то, что в конце января высокопоставленный французский чиновник сообщил, что Франция разрешит закупки за пределами ЕС, если блок не выполнит свою задачу по поставке 1 миллиона снарядов в Украину до марта, что и произойдет.

Франция также не раскрывает общую сумму своих поставок в Украину, несмотря на давление со стороны Германии.

Напомним, Германия продолжает инвестировать крупные средства в производство боеприпасов. В 2024 году Украина сможет получить по крайней мере втрое больше снарядов.

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