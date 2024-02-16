По словам трех дипломатов ЕС, небольшая группа европейских стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для закупки снарядов за пределами блока. В частности, потому, что европейским производителям оружия нужны заказы, чтобы оправдать наращивание производства.
Ранее на этой неделе на заседании Комитета по политике и безопасности большинство стран ЕС высказались за то, чтобы разрешить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных за пределами ЕС, как чрезвычайное мероприятие для помощи Украине. Однако Франция, Греция и Кипр выступили против.
И это несмотря на то, что в конце января высокопоставленный французский чиновник сообщил, что Франция разрешит закупки за пределами ЕС, если блок не выполнит свою задачу по поставке 1 миллиона снарядов в Украину до марта, что и произойдет.
Франция также не раскрывает общую сумму своих поставок в Украину, несмотря на давление со стороны Германии.
Напомним, Германия продолжает инвестировать крупные средства в производство боеприпасов. В 2024 году Украина сможет получить по крайней мере втрое больше снарядов.