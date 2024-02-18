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Западным союзникам Германии следует быть готовыми к многолетнему противостоянию с Россией. Такое мнение министр обороны ФРГ Борис Писториус высказал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

"К сожалению, в ближайшие десятилетия нам в Европе придется жить с разделительными линиями: свободная и демократическая Европа - с одной стороны, авторитарная и воинственная Россия - с другой", - заявил глава Минобороны Германии.

Формирование общеевропейской архитектуры безопасности не увенчалось успехом, потому что Кремль хотел восстановить свое доминирование в Восточной и Центральной Европе, пояснил Писториус.

Расходы ФРГ на оборону достигнут двух процентов

В ближайшие годы потребность в расходах на оборону будет выше, чем установленные странами-членами НАТО два процента валового внутреннего продукта, считает германский министр. В нынешнем году Берлин рассчитывает достичь этого показателя благодаря специальному фонду для переоснащения вооруженных сил ФРГ (бундесвера).

Писториус допустил, что в дальнейшем Германия сможет выделять на обороны 3-3,5 процента ВВП, однако это будет зависеть от ситуации в мире и в экономике ФРГ. В то же время он назвал эффективное сдерживание "страховкой нашей жизни".

Глава Минобороны ФРГ - за работу с глобальным Югом

Кроме того, Писториус призвал расширять сотрудничество со странами глобального Юга, даже если они "не полностью разделяют" стандарты и ценности ФРГ. Если Берлин откажется работать с некоторыми государствами Африки, его место может занять Москва, предупредил германский министр. "Обычно это происходит не ради блага страны или стабильности региона", - добавил он.

Речь идет в том числе о сотрудничестве ФРГ с африканскими странами в области политики вооружений, пояснил глава Минобороны Германии. Произведенное в ФРГ оружие не должно попасть в "чужие руки", однако Берлин не может ожидать, что страны глобального Юга "будут защищать основанный на правилах международный порядок, если мы откажем им в необходимом оборудовании", отметил Писториус.

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