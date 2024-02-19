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Задержки в предоставлении Западом военной помощи Украине способствуют тому, что Россия начинает наступательные операции на нескольких участках линии фронта, пишет в сегодняшней сводке американский Институт изучения войны (ISW).

В настоящее время российские силы проводят как минимум три наступательных операции — вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; и в районе Работина на западе Запорожской области.

После вывода украинских войск из Авдеевки и последующего заявления России о контроле над всей Авдеевкой, ISW и несколько украинских и западных источников оценили, что задержки в предоставлении Киеву западной помощи, а именно, артиллерийских боеприпасов и критически важных систем ПВО, не позволили украинским войскам обороняться в Авдеевке.

Критическая нехватка поставляемого Западом снаряжения и опасения по поводу полного прекращения американской военной помощи вынудили украинские войска сократить количество материальных средств по всему фронту, что, вероятно, побудило российские силы воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции за пределами Авдеевки, что они и сделали вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и на западе Запорожской области в течение последних 48 часов, пишут эксперты ISW.

Украина пострадает, если ее войска просто окопаются и будут пытаться обороняться до конца 2024 года, на чем настаивают некоторые западные страны и аналитики.

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