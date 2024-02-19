19 февраля в нескольких микрорайонах Таллина на улицах появились рекламные щиты с изображенными на них разрушенными зданиями города, сообщает Rus.Delfi.ee.

"Размещать такую выставку накануне Дня независимости Эстонской Республики и в течение недели, предшествующей этому дню, конечно, неуместно, — сказала Юрченко. — Город Таллин и лично я никогда не были против искусства и в том числе искусства в городском пространстве, но всегда нужно учитывать различные аспекты и обстоятельства. Во-первых, учитывая то, что происходит в мире, наше общество уже психологически истощено, и подобные изображения не поддерживают и не оказывают положительного влияния на наше здоровье, а имеют обратный эффект. Во-вторых, такие изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и пожилые люди, которые будут по-разному реагировать, увидев эти изображения".