Плакаты позволяют представить, как выглядел бы подвергшийся обстрелам или бомбардировке Таллин. Кураторами выставки под названием "Мгновение" выступили Ребека Парбус и Estookin. Предполагается, что выставка заставить зрителя задуматься, за что мы должны быть благодарны в нынешнем непостоянном мире.
Рекламные щиты размещены в микрорайонах Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ. Ласнамяэ — спальный район, в котором проживает множество русскоязычных жителей Эстонии. Выставка вызвала очень много критики, заявила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
"Размещать такую выставку накануне Дня независимости Эстонской Республики и в течение недели, предшествующей этому дню, конечно, неуместно, — сказала Юрченко. — Город Таллин и лично я никогда не были против искусства и в том числе искусства в городском пространстве, но всегда нужно учитывать различные аспекты и обстоятельства. Во-первых, учитывая то, что происходит в мире, наше общество уже психологически истощено, и подобные изображения не поддерживают и не оказывают положительного влияния на наше здоровье, а имеют обратный эффект. Во-вторых, такие изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и пожилые люди, которые будут по-разному реагировать, увидев эти изображения".
"Искусство, как известно, способствует улучшению психического здоровья, но в этот раз выставка не служит этой цели", — заявила Юрченко.
Выставка "Момент" будет открыта до 3 марта.