Российский пилот Максим Кузьминов, который летом 2023 года перегнал в Украину вертолет Ми-8 армии РФ, найден мертвым в Испании, сообщило украинское информационное агентство УНИАН.

Эту информацию подтвердил УНИАН представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Позже УНИАН со ссылкой на "Украинскую правду" сообщило, что российского пилота застрелили. Об этом сообщили источники "Украинской правды" в разведке.

"Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным", — заявил источник "Украинской правды", пишет УНИАН.

Отмечается, что неподалеку была найдена сгоревшая машина, на которой предположительно убегали ликвидаторы.

Операция по перегону Ми-8 на территорию Украины

В августе 2023 года российский военный вертолет Ми-8 приземлился на одной из военных баз ВСУ. В ГУР тогда рассказали, что это — результат спецоперации, продолжавшейся более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авибазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30СМ. Вместе с пилотом на борту находились два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Впоследствии стало известно, что операция называлась "Синица". Российский вертолет перегнал на Харьковщину пилот Максим Кузьминов. Он отметил, что его решению перехода на сторону Украины послужило полное сознание происходящего. Решение было принято в конце декабря 2022 года.

В октябре 2023 года российские пропагандисты сняли сюжет о летчике Максима Кузьминова, который в августе перегнал в Украину вертолет Ми-8. Пилота якобы приказали ликвидировать.

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