Швеция окажет Украине военную помощь на сумму около 7,1 млрд шведских крон (около 633 млн евро), сообщило во вторник, 20 февраля, шведское министерство обороны. Отмечается, что этот, уже 15-й по счету, пакет военной помощи Стокгольма Киеву станет самым крупным за все время войны России против Украины.

Планируемые поставки включают в себя артиллерийские боеприпасы примерно на 2 млрд крон (178 млн евро), зенитную артиллерию и безоткатные орудия. Кроме того, в пакет включены морские десантные и десантно-штурмовые катера, а также другое вооружение и медицинское оборудование. Еще 1 млрд крон предназначен на приобретение около 10 новых боевых бронированных машин через международные фонды Украины.

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — пообещал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

В понедельник, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский после посещения позиций ВСУ на купянском направлении Харьковской области заявил, что задержками в оказании помощи ВСУ пользуется российская армия. По его словам, Россия стягивает на фронт большое количество резервистов, создавая тем самым "очень тяжелую ситуацию" на нескольких его участках. Зеленский добавил, что Киев усиленно работает с партнерами, "чтобы возобновить и продлить поддержку".

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