Полиция безопасности Эстонии (КаПо) и Служба госбезопасности Латвии (СГБ) задержали нескольких человек, которых подозревают в подготовке и совершении провокаций по поручению российских спецслужб. Сообщения о задержаниях появились почти одновременно.

Эстония: разбили машину министра





КаПо сообщает, что с декабря по февраль задержала десятерых человек. В пресс-релизе ведомства упоминается, что среди задержанных и те, кто "нанес повреждения машинам министра и журналиста". В начале декабря вандалы разбили окна в личных автомобилях министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главного редактора Rus.Delfi.ee Андрея Шумакова.

КаПо утверждает, что за организацией "гибридной операции против безопасности Эстонии" стояли российские спецслужбы. Целью операции, считают в ведомстве, должно было создание напряженности и распространение чувства страха в эстонском обществе. Помимо атак на автомобили министра и журналиста, задержанные по заданию Кремля осквернили несколько мемориалов.

Предполагается, что подозреваемые собирали информацию для подготовки нападений, а некоторые атаки претворяли в жизнь. Среди прочего их поощряли к совершению преступлений (например, разбить машины министра и журналиста, осквернить мемориалы). Государственный прокурор Трийну Олев пояснила, что под стражу заключены шесть человек.

Генеральный директор КаПо Марго Паллосон пояснил, что как минимум часть вандалов российские спецслужбы завербовали через соцсети. "Внимательные люди уже оказали нам помощь, и если вы заметите, что кто-то ищет исполнителей таких нападений, я призываю вас сообщать об этом Полиции безопасности", — сказал глава ведомства.

Латвия: облили краской памятник легионерам



СГБ сообщает, что 8 февраля на пограничном пункте Патерниеки был задержан гражданин Эстонии и России. Задержанного подозревают в том, что он по заданию российских спецслужб должен был организовать провокации на территории Латвии и других стран Балтии. По данным СГБ, задержанный 29 января отправился в Джуксте (Тукумский край), где по заданию российских спецслужб облил красной краской памятник латышским легионерам.

В пресс-релизе СГБ сообщается, что в ходе расследования спецслужба тесно сотрудничает с соответствующими структурами Эстонии и Литвы. Существует вероятность, что задержанный мог совершить похожие действия в других странах Балтии.

Подозреваемый находится под стражей. Начат уголовный процесс по статье 81.1 Уголовного закона — в связи с помощью российским спецслужбам в деятельности, направленной против Латвии.

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