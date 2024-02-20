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Новый премьер Грузии во время первого визита в Брюссель заявил, что продолжит нынешнюю линию в отношении РФ, несмотря на статус кандидата в ЕС. В Брюсселе ожидают от Тбилиси сближения внешнеполитических курсов.

Грузия не собирается вводить штрафные меры в отношении России, несмотря на свой статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной с высокопоставленными чиновниками Евросоюза пресс-конференции в Брюсселе по окончании заседания Совета по ассоциации ЕС — Грузия во вторник, 20 февраля.

"Когда речь заходит о нашей политике в отношении санкций, мы занимаем очень четкую позицию: мы не вводим санкции, и у нас есть очень сильные аргументы на этот счет. В то же время Грузия не используется для обхода санкций, так что это очень твердая политика, которой мы придерживаемся, и мы собираемся и далее следовать в том же направлении", — сказал глава грузинского правительства. В то же время он заверил, что Тбилиси активно поддерживает Киев "из-за особой дружбы, которая существует между грузинским и украинским народами".

На вопрос о заявлениях Кобахидзе по поводу якобы намерений Украины открыть "второй фронт" в Грузии премьер-министр ответил: "К сожалению, было несколько заявлений по поводу второго фронта, сделанных высокопоставленными чиновниками украинского правительства, — это секретарь Совета безопасности Украины, советник президента, что весьма прискорбно". Он снова указал на "мощную гуманитарную поддержку", которую Тбилиси оказывает Киеву и "твердую позицию" по отношению к украинскому народу.

В то же время глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на вопрос о "втором фронте" ответил, что никто не рассматривает его всерьез. "И я не вижу никаких призывов к этому со стороны Украины или кого-либо еще", — указал он. По словам Борреля, Евросоюз заинтересован в том, чтобы отношения между двумя странами складывались наилучшим образом, поскольку обратное было бы выгодно России. "Я сделаю все возможное, чтобы передать украинской стороне послания о доброй воле Грузии поддерживать самые лучшие отношения", — заверил дипломат.

Он отметил, что статус страны-кандидата, который был предоставлен Грузии в декабре 2023 года, требует нового уровня усилий. ЕС основывается на общих ценностях и принципах, которые приобретают все большее значение, "поскольку мы живем в очень сложном и даже опасном геополитическом контексте", добавил Боррель.

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