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В обломках произведенной в КНДР ракеты, которая упала в Харькове, было обнаружено 290 электронных компонентов не северокорейского производства. Многие из этих деталей "можно связать" c компаниями из США, ФРГ и других западных стран, говорится в опубликованном во вторник, 20 февраля, докладе британского неправительственного Центра исследования оружия в конфликтах (Conflict Armament Research, CAR).

Британские аналитики также отмечают, что значительная часть компонентов, о которых идет речь, согласно маркировке, была произведена в течение последних трех лет. А значит, эта ракета могла быть поставлена России только после начала ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

С одной стороны, это означает, что Северная Корея продолжает успешно обходить международные санкции, запрещающие поставку ей компонентов для баллистических ракет, отмечается в докладе CAR. С другой же, говорится далее, это свидетельствует о том, насколько северокорейская военная промышленность зависит от внешних поставок.

В основном компоненты, о которых идет речь, входили в навигационную систему ракеты, уточняют аналитики.

Поставки оружия из КНДР в РФ осудили в мире

Около 50 государств, включая США и Германию, осудили поставки баллистических ракет из КНДР в РФ, а также использование Россией этих ракет при нанесении массированных Ударов пор Украине в канун нового, 2024 года, и сразу после его наступления. По словам Владимира Зеленского, тогда войска РФ выпустили по Украине почти 300 ракет и более 200 беспилотников, погибло более 40 человек.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби завил, что Северная Корея поставляет России не только сами ракеты, но и пусковые установки для них. В Вашингтоне полагают, что в обмен на свою поддержку Пхеньян хочет получить от Москвы военную технику, включая истребители, ракеты класса "земля — воздух", бронетехнику и передовые военные технологии.

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