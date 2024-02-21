"Мы, морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады, вместе с нашими братьями-десантниками официально заявляем: Крынки — наши! Развалинами противника удовлетворены! Где мы — там победа!"



Видео, на котором двое солдат с заблеренными лицами держат флаги России и бригады морской пехоты на фоне разбитого строения, появилось во вторник в Telegram-канале Владимира Сальдо — главы оккупационной администрации Херсонской области, назначенного на этот пост Москвой. "Присутствие противника на левом берегу Днепра ликвидировано", — заявил Сальдо.

В среду украинская сторона выложила в сеть то, что осталось за кадром. На записи с той же геолокацией, сделанной украинским беспилотником, двое солдат, закрепив флаги среди развалин, бегут оттуда подальше — пересекают поле, дорогу и скрываются в лесу.

На другой записи украинский военный проводит "видеоэкскурсию" по Крынкам, вернее, по оставшимся от нее руинам.

В тот же день, что и Сальдо, о взятии Крынок заявил и министр обороны России Сергей Шойгу. "Крынки зачищены. Российские войска заняли позиции фактически по всему побережью Днепра. Мы контролируем берега рек Крынки и Конки", — доложил он на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Заявление Шойгу о ликвидации украинского плацдарма на левом берегу Днепра встретили с недоверием даже российские Z-блогеры. "По поводу того, взяты Крынки или нет, думается, можно с большей достоверностью узнать у тех, кто непосредственно выполняет там задачи", — осторожно высказался Михаил Звинчук, автор Telegram-канала "Рыбарь".

Другой российский Telegram-канал "Военный осведомитель" выразился по поводу взятия Крынок более прямолинейно: "На текущий момент источники с мест не подтверждают данного факта, противник все еще сохраняет контроль за частью остатков населенного пункта. Да и к тому же, заявление о том, что Крынки зачищены, и одновременное заявление о том, что противник остается сидеть в подвалах, банально противоречат друг другу".

"Для чего было бежать впереди паровоза на столь высоком уровне — загадка. Видимо, кое-кто решил, что на фоне головокружения от успехов в Авдеевке никто не заметит", — сказано в сообщении.

ВСУ заняли плацдарм на левом берегу Днепра в районе села Крынки осенью 2023 года. Несмотря на сложность снабжения передовой украинской группировки и существенное численное превосходство действующих против нее российских наземных сил, выбить десант с левобережья не удается. "Би-би-си" писала, чем неприятен для российской армии украинский плацдарм в Крынках и почему от него так сложно избавиться.

Об очередной безуспешной попытке штурма украинских позиций в Крынках Генштаб ВСУ сообщал в вечерней сводке 20 февраля.

Очевидно, что российская группировка "Днепр" не прекращает атаки на плацдарм, и ей удалось кое-чего добиться. Определенно можно сказать, что российскому командованию удалось предотвратить угрожающее расширение контролируемой украинцами территории левобережья и, возможно, даже сузить ее. Но это не тот успех, о котором заявляет Шойгу.

Приведенные видеозаписи, на которых солдаты устанавливают российский флаг, а затем быстро убегают, наглядно демонстрируют, что Крынки и его окрестности — это по-прежнему в чистом виде "серая зона", которую полностью не контролирует ни одна из сторон и где никто не может находиться даже в относительной безопасности.

"Кремль, вероятно, преждевременно заявил о захвате Крынок, чтобы усилить желаемый информационный эффект накануне президентских выборов в марте 2024 года, хотя Кремль, вероятно, формирует ожидания, которые российские военные могут не оправдать", — говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW).

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