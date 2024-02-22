Украинская армия нанесла удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по скоплению войск РФ в Херсонской области. Соответствующие видеозаписи вечером 21 февраля появились в украинских соцсетях.

Как сообщает украинский OSINT-проект DeepState, удар нанесли по полигону, расположенному вблизи села Подо-Калиновка в оккупированной части Херсонской области. Судя по геолокации места, это территория национального парка "Олешковские Пески".

Источник "Русской службы Би-би-си" в украинских спецслужбах, работающий на херсонском направлении, подтвердил, что украинская армия нанесла удар по скоплению войск РФ возле села Подо-Калиновка.

Как утверждает украинское издание "Зеркало недели", на полигоне проходили совместные занятия трех подразделений армии РФ, туда собирались приехать с проверкой руководители российской группировки войск "Днепр".

По данным украинских мониторинговых пабликов, на которые ссылается "Зеркало недели", погибли не менее 60 российских военных. Независимых подтверждений этой информации нет.

В Вооруженных силах Украины позднее подтвердили, что нанесли удар по российским войскам в Херсонской области. Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире украинского телевидения, что "по меньшей мере 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции".

В Минобороны РФ удар по полигону не комментировали.

Вооруженные силы Украины 20 февраля нанесли удар по полигону российской армии возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной ДНР. В момент удара, по данным "Би-би-си", на полигоне находились три роты солдат, которые ждали приезда генерала. Как сообщают "Важные истории", при ударе погибли не менее 68 российских военных из 36-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкальского края.

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