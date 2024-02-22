Депутаты парламента Германии проголосовали против резолюции о поставках ракет Taurus Украине, сообщает газета Die Welt.

Против резолюции, подготовленной оппозиционным блоком ХДС/ХСС, проголосовали 480 депутатов Бундестага, 182 парламентария поддержали документ, еще пять человек воздержались. Как отмечает издание, в резолюции ХДС/ХСС содержался прямой призыв начать поставлять ракеты Taurus Украине.

Также 22 февраля, как сообщает издание Tagesschau, в Бундестаге пройдет голосование по резолюции, подготовленной правящей коалицией. В этом документе ракеты Taurus прямо не упоминаются, однако в нем говорится о "поставках дополнительных систем оружия дальнего действия".

Сомнения Германии относительно поставок ракет Taurus связаны, среди прочего, с их дальностью действия. Если у похожих ракет Storm Shadow и Scalp, которые Великобритания и Франция уже поставили Украине, дальность в экспортном варианте ограничена 250–270 км, то Taurus способны поражать цели в радиусе 500 км. Это даст ВСУ возможность для нанесения ударов по объектам на территории РФ.

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