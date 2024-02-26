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Военнослужащий американских ВВС поджег себя перед посольством Израиля в Вашингтоне, сообщают экстренные службы США. Перед тем, как это сделать, мужчина начал кричать "Свободу Палестине!".

Сотрудники Секретной службы США потушили огонь, пострадавшего доставили в больницу с угрожающими жизни травмами, сообщили в городской пожарной службе. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Американские СМИ со ссылкой на представителя ВВС США сообщили, что поджегший себя мужчина находился на военной службе.

Полицейское управление Вашингтона, американская Секретная служба и другие правоохранительные органы ведут расследование.

В заявлении полиции Вашингтона говорится, что инцидент произошел в воскресенье около 13:00 по местному времени на улице Интернешнл-драйв.

Кроме посольства Израиля, в этом районе находятся дипломатические представительства нескольких государств, в том числе Египта, Марокко, Нигерии, Бангладеш и Сингапура. Район расположен всего в 6 км от Белого дома.

Как сообщают американские СМИ, перед тем, как поджечь себя, мужчина говорил, что "больше не хочет участвовать в геноциде", а затем начал кричать "Свободу Палестине!".

Пресс-секретарь израильского посольства сообщила газете The New York Times, что никто из сотрудников представительства не пострадал.

В заявлении министерства иностранных дел Израиля говорится, что персонал посольства не был знаком с человеком, который поджег себя.

Это уже не первый случай самосожжения перед зданием израильской дипломатической миссии в США. В декабре минувшего года человек облил себя бензином и поджег перед консульством Израиля в американском штате Джорджия. По словам полиции, на месте происшествия был найден палестинский флаг.

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