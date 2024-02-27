Foto: Pixabay
Премьеры Польши и Чехии отвергли идею мирных переговоров с Россией. Между тем главы правительств Венгрии и Словакии подчеркнули их необходимость.

У стран Вышеградской группы — Чехии, Словакии, Польши и Венгрии — нет единого взгляда на причины войны в Украине и возможные пути для разрешения этого конфликта. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции после саммита Вышеградской группы в Праге во вторник, 27 февраля.

Он также обратил внимание на то, что Чехия и Польша участвуют в оказании Украине военной помощи, а Венгрия и Словакия "не разделяют" это со своими партнерами по Вышеградской группе.

О мирных переговорах по Украине

В свою очередь глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что у конфликта между Россией и Украиной "нет военного решения". "Только немедленное прекращение огня создает пространство для немедленных переговоров об определенных компромиссах и соглашениях", — подчеркнул он. По словам Фицо, и Украина, и Россия нуждаются в гарантиях безопасности.

С этим согласился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: "Война может быть окончена только через переговоры". Орбан указал, что война, развязанная Россией против Украины, является нарушением международного права и что Киев нуждается в помощи. Однако Венгрия не будет поставлять оружие подвергшейся нападению стране, добавил он. При этом Венгрия готова оказывать Киеву гуманитарную и финансовую помощь.

Между тем Петр Фиала дал понять, что не разделяет подобный подход. "Невозможно достичь долгосрочного мира, делая уступки агрессору России", — аргументировал он. Со своей стороны, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил: "Компромиссам нет места там, где идет речь о независимости украинского государства".

Другие темы саммита Вышеградской четверки в Праге

Другими темами обсуждения на саммите Вышеградской группы были протесты фермеров в Европе, возможные улучшения в плане ЕС по достижению климатически нейтральности к 2050 году (Green Deal), сотрудничество в сфере расширения использования атомной энергии, а также совместная борьба с нелегальной миграцией.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit