Компания Tesla приостановила выпуск электромобилей на своей "суперфабрике" в немецком регионе Бранденбург, пишет газета Financial Times. Причиной послужил поджог близлежащей опоры ЛЭП, из-за чего электричество перестало поступать сразу в несколько близлежащих населенных пунктов.

В письме, поступившем в редакцию FT, представители Tesla подчеркивают, что на сам завод не было совершено нападение, он также не пострадал от пожара. Сроки возобновления работы фабрики, выпускающей около 6 тысяч электромобилей в неделю, компания назвать не смогла. Сейчас производство эвакуировано.

Немецкая полиция получила сообщение о пожаре в районе Гозен-Ной-Циттау около 5 утра по местному времени. На место были вызваны пожарные. Глава МВД федеральной земли Бранденберг Михаэль Штюбген заявил, что в результате отключения электроэнергии пострадали "тысячи людей". По данным Schön, обесточены оказались и несколько районов Берлина, в том числе больницы и дома престарелых.

Ответственность за поджог опоры линии электропередачи и "саботаж" работы завода взяла на себя леворадикальная группировка "Вулкан". Как отмечает Schön, это объединение уже совершало подобные поджоги. Свои действия активисты объяснили ненавистью к Tesla, чьи автомобили, по их мнению, не являются ни "зелеными, ни экологичными, ни социальными". "Настолько разрушительного эффекта группа добилась впервые", — отмечает издание.

Завод Tesla в Бранденберге открылся в 2022 году, еще на этапе строительства он вызвал недовольство среди экоактивистов и местных жителей. Производство расположено в водоохранной зоне на границе заповедника, защитникам окружающей среды ранее удалось заблокировать масштабное расширение фабрики.

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