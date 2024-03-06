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После включения в перечень "террористов и экстремистов" банки должны остановить обслуживание счетов шахматиста и заморозить все средства.

Оппозиционер и сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров внесен в перечень "террористов и экстремистов". Указание об этом появилось в среду, 6 марта, на сайте Росфинмониторинга.

Согласно данным реестра, в отношении него возбуждено уголовное дело по террористической статье. После включения в перечень "террористов и экстремистов" банки должны остановить обслуживание счетов шахматиста и заморозить все средства.

Поводом могла стать деятельность Каспарова в рамках Форума свободной России

В конце 2023 года МВД России нашло "признаки преступления" в действиях Каспарова и его соратника Ивана Тютрина в связи с проведением аукциона в поддержку российских добровольцев, воюющих в составе Вооруженных сил Украины. Аукцион был организован Форумом свободной России, который Каспаров и Тютрин основали в 2016 году для формирования интеллектуальной альтернативы действующему в РФ политическому режиму. В феврале 2023 года Министерство юстиции России внесло форум в список нежелательных организаций.

Политик и общественный деятель Иван Тютрин также был внесен в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга в конце февраля 2024 года.

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