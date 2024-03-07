Сотрудники ФСБ РФ убили при задержании гражданина Беларуси, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей российской спецслужбы.

В ФСБ заявили, что убитый — белорус 1974 года рождения, который якобы входил в воюющий на стороне ВСУ "Полк имени Калиновского" и находился в межгосударственном розыске. Имя мужчины не называется.

По версии российской спецслужбы, гражданин Беларуси приехал на территорию РФ с целью совершить теракт. Утверждается, что по заданию украинских спецслужб он должен был подорвать административное здание в городе Олонец.

"Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство," — заявили в ФСБ. Ведомство отметило, что при задержании мужчина начал стрелять по сотрудникам спецслужбы "и в ходе боестолкновения был нейтрализован".

ФСБ также опубликовала видео, на котором, как утверждается, показан момент убийства гражданина Беларуси.

По данным Astra, погибший в Карелии белорус — 49-летний Николай Алексеев. Он был убит сотрудниками ФСБ еще в среду, 6 марта. В тот же день в отношении мужчины возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

Сын Алексеева подтвердил белорусскому изданию "Наша Ніва", что его отец мертв. По словам Алексеева-младшего, его мать поехала в морг в Карелии, а сотрудники ФСБ отобрали у нее телефон. Он подчеркнул, что отец работал в этом российском регионе на вахте. При каких обстоятельствах мужчина оказался в РФ, достоверно не известно.

Николай Алексеев — участник акций протеста в Беларуси в 2020 году, прошедших после выборов президента страны. Активист выступал против Александра Лукашенко и критиковал его в соцсетях.

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