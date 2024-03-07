Депутаты Национального собрания, нижней палаты французского парламента, единогласно одобрили законопроект об отмене приговоров и выплату компенсаций людям, наказанным за гомосексуальность в период с 1942 по 1982 год.

Закон против однополых отношений был принят во время Второй мировой войны коллаборационистским правительством Виши, которое было сформировано на юге Франции с одобрения Берлина во времена нацистской оккупации.

По некоторым оценкам, от этого репрессивного законодательства, действовавшего в течение 40 лет, пострадало около 60 тыс. человек, почти исключительно мужчин.

Согласно новому закону, оштрафованным или отбывавшим тюремное наказание за гомосексуальные отношения будет положена компенсация, однако сначала его должна одобрить верхняя палата парламента — Сенат.

Какие законы действовали во Франции

Во время революции 1789 года Франция стала первой в мире страной, которая декриминализовала гомосексуальные отношения.

Однако в 1942 году союзное с нацистской Германией правительство Виши ввело закон, по которому возраст сексуального согласия для гетеросексуальных отношений составлял 13 лет (позже он был увеличен до 15-ти), а для гомосексуальных — 21 год.

Сразу после освобождения Франции от нацистов дискриминационный закон продолжал действовать и был отменен лишь в 1982 году. За эти годы по нему было осуждено около 10 тыс. человек, почти исключительно мужчин и в большинстве — представителей рабочего класса, причем более 90% из них были приговорены к тюремным срокам.

Еще около 50 тыс. человек были приговорены по отдельному закону «о непристойном публичном поведении», который в 1960 году был ужесточен — фактор гомосексуальности стал отягчающим и влек за собой двойное наказание.

Кто еще в Европе выплачивал компенсации за дискриминацию ЛГБТ-людей

Одобренный Национальным собранием законопроект предусматривает формальное признание государством ответственности за криминализацию и преследование гомосексуалов и подразумевает создание механизма компенсации жертв гомофобных законов.

В частности, предлагается единоразовая выплата в размере 10 тыс. евро, 150 евро за каждый день, проведенный в тюрьме по обвинению в гомосексуальной связи, а также возмещение штрафов.

И хотя это скорее символический жест с учетом того, большинство жертв дискриминации уже скончалось, законопроект касается и будущего: он предусматривает наказание за отрицание факта депортации гомосексуалов в концлагеря во время Второй мировой войны, сходное с наказанием за отрицание Холокоста.

Одобрив законопроект, парламент Франции повторил шаги некоторых других европейских стран.

Так социалистическое правительство Испании еще в 2007 году первым приняло законодательство, признающее факт преследования гомосексуалов при режиме генерала Франко. По нему люди, которых отправляли в «исправительные лагеря» и подвергали там пыткам из-за их сексуальной ориентации, получили право на компенсации. В результате, благодаря целой серии новых законов, Испания из главного нарушителя прав человек стала мировым лидером в области защиты прав ЛГБТ-сообщества.

Десятилетие спустя парламент Германии проголосовал за реабилитацию и выплату компенсаций 50 тыс. мужчин, осужденных за гомосексуальность еще по законам нацистской Германии. Приговоры, вынесенные этим людям, оставались в силе и после войны.

А в конце прошлого года власти Австрии создали многомиллионный фонд для компенсации гомосексуалов, которые до начала этого века подвергались преследованиям. Причем программа компенсаций распространяется на всех, чьему здоровью, финансовому благополучию или карьере был нанесен ущерб из-за сексуальной ориентации, вне зависимости от того, выносился ли по их делу приговор.

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